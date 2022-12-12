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上海掀起搶購潮 退燒藥布洛芬大缺貨

中央社／ 上海12日電

中國COVID-19疫情升溫，隨著防控力道鬆綁，感染病例恐將急遽增加。記者走訪上海市多家藥房，布洛芬、乙醯氨基酚等用於解熱鎮痛效用藥品搶購一空，貨源吃緊也難補到貨。

一家連鎖藥房單店負責人告訴中央社，布洛芬、乙醯氨基酚都沒有貨了，現在根本買不到，廠家產製速度跟不上；就算公司有配貨，來貨量也是個位數，貨源供應吃緊、想訂也訂不到，大家都在搶這兩款藥品。

他說，來問得最多的就是布洛芬，這款藥品主要用於解熱鎮痛，其實退燒藥有好幾種，家裡只要有退燒藥，都可以有一樣效果，只要備好一款就夠了，不用搶、不用囤，搶了、囤了回去可能最後是浪費。

他說，連花清瘟更是完全買不到了，因為全國只有一個廠家產，生產來不及，預計可能再等1個多月左右，供貨較能趨於正常，只要把這段時間度過去就好，「大家都在搶的時候，貨肯定是不夠的」。

他建議，清熱解毒類用藥都可以做為布洛芬、乙醯氨基酚的替代選擇，每個方面的藥備一點，看症狀吃藥，不是一有症狀就把什麼藥都吃了，發燒、頭痛、四肢痠痛可以吃退燒藥；嗓子痛就吃消炎藥，對症吃藥就好。

他說，先前有些無症狀感染者被拉到方艙醫院，也沒有給藥，提供3餐外就是等待轉為陰性，除非真有些症狀才會對症給藥、紓解症狀，「真正被感染也不是那麼可怕的」、「國家不管你了啦，增強自身抵抗力才是真的」。

另一家藥房負責人說，布洛芬、乙醯氨基酚和連花清瘟早就叫不到貨了，最近來問的人很多，「不是我們不進貨，而是貨都搶光了，沒有貨可進」。

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