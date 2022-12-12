快訊

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

與國光客運相撞…貨車駕駛無呼吸心跳 國1回堵7公里

棒球／陳金鋒進台灣棒球名人堂 王建民差4票擦身過

中國疫情嚴峻 專家籲子女返家探親戴N95口罩

中央社／ 台北12日電

中國當局放寬防疫管制以致疫情日益加劇，中國防疫專家張文宏表示，建議這段時間子女返鄉探望家裡的老人要戴N95口罩，並且這一個月的時間老人不要去廣場跳舞及打麻將。

中國媒體界面新聞今天報導，張文宏近期在華山醫院疫情防控工作會議中指出，基本上這一個月會比較辛苦，對老人的保護很關鍵，醫院要把醫療管理做到最好。

他說，醫院務必重點關注80歲以上的老年病患，盡可能幫助高齡長者安全度過高峰期，並建議子女回家看望家族長輩要戴N95口罩，老年人這一個月不要去跳廣場舞、打麻將或是聚集在社區中心聊天。

中國防疫鬆綁後感染人數暴增，民眾瘋搶N95口罩，以致實體及網路店面的販售經常缺貨，價格也水漲船高，約是防疫鬆綁前的1.5至3.5倍不等。

自從各地爆發反封控抗爭「白紙運動」後，北京當局宣布優化防疫措施新10條，大幅放寬防疫規範，但香港大學生物醫學學院教授金冬雁說，突然放寬防疫措施不是準備得很好，何況時值冬季，可能出現海嘯式爆發。

中國疾病預防控制中心前副主任、國家新冠病毒肺炎聯防聯控機制專家組成員馮子健6日表示，不論疫情防控政策如何調整，最終中國可能80%至90%的人都會經歷感染Omicron病毒株。

他還說，因應首波大規模衝擊過程中，有3件事亟需做好，包括採取適當措施壓制疫情感染高峰；醫療系統提前做好應對壓力的準備；進一步加快疫苗接種，尤其是患有慢性病的老年人。

新冠肺炎 N95 口罩 Omicron 白紙運動

延伸閱讀

賣假愛馬仕口罩警察找上門 愛迪達也受害 求償卻踢鐵板

中新十條發布後／民眾搶口罩 N95銷量飆26倍 價格也瘋漲

擔心染疫才第八名！即使解禁 還是會繼續戴口罩的10大理由

上海疫情升溫 專家：推估3至4週後達高峰

相關新聞

北京疫情高發 國台辦再取消本周記者會

大陸國台辦12日宣布，根據北京市當前疫情形勢和工作安排，取消預定14日舉行的例行記者會。這是繼11月30日後，大陸國台辦...

「你陽了嗎」成問候語 北京人自嘲均溫38.5度

中國近日快速放寬疫情防控，讓百姓當自己健康的「第一責任人」，北京等城市坊間從聞「陽」色變，如今問候語改成「你也陽了嗎」，...

防疫鬆綁！大陸民眾怕染疫 排隊囤藥搶看門診

中國放寬新冠疫情防控管制之後，據官方10日統計，全國傳出1萬514起確診案例，比9日又減兩成多。但包括北京在內的多城市屯...

北京確診者較廣州嚴重？專家指因BA.5多無症狀

中國目前正處於放鬆防控的疫情潮，網路流傳「北京的感染症狀比廣州更嚴重」，對此專家表示，主要因廣州主流的BA.5.2病毒無...

成都女子買連花清瘟 被要求捆綁5種藥品

四川成都一名消費者日前投訴稱，她在藥店購買連花清瘟時，被要求捆綁購買其他五種藥品，引發熱議，據了解，涉事藥店已停業整改。...

中國民眾自保 近1周接種疫苗劑次增逾1倍

隨著社會面管控的放開，中國民眾憂心新冠肺炎疫情恐升溫，不只出現囤藥潮自救，接種疫苗的意願也明顯提高，近一周接種劑次翻倍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。