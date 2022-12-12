告別「清零」後感染激增 中國醫療資源面臨重負

隨著北京告別一度將數百萬人封控在家的“清零”防疫政策，為了應對新冠感染病例的激增，中國正在增設重症監護室，並擴大醫院的容納能力。

據中國官媒報道，周四的一次國務院會議宣布了對全國醫院的“總動員”，要求各地增加醫療人員以保證其抗疫“戰鬥力”，增加藥品供應。地方官員還被要求密切關注自己管轄區域內所有65歲以上老年人的健康狀況。

自從北京上周取消了強制性的例行新冠核酸檢測之後，目前已經無法准確判斷新增感染數字。美聯社通過采訪市民和關注社交平台上的內容分析指出，全中國各地的企業和學校都在爆發疫情。一些餐館和其它企業因為員工感染人數過多而被迫停業。

北京市朝陽區的“潤楓水尚”居民區附近的核酸測試點已經關閉，原因是所有工作人員都感染了新冠。小區居委會在社交平台上發布通知並呼籲居民“保持耐心”。

官方統計的新增感染病例下降，但是人們猜測這是因為很多地區不再進行全民核酸檢測。據中國國家衛健委公布，12月10日單日新增感染病例10815例，其中8477例是無症狀感染者。

這個水平大約相當於前一周最高峰時期單日新增病例的四分之一左右。但由於目前只有住院治療者和那些在高風險區域檢測出陽性的感染者才被納入官方統計數字，因此實際感染人數估計要高得多。

國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝在周五的一次新聞發布會上說，中國目前有13.8萬張重症監護床位。這個數字平攤下來，相當於平均每一萬居民只有一個ICU床位。

此外，中國的醫療資源分布十分不均。在北京、上海等東部大城市，醫院床位相對較為充裕。周四的國務院會議因此也呼籲地方官員確保農村地區能夠“公平獲得”醫療資源和藥品。

與此同時，官方媒體近來也在加強宣傳“新冠沒有那麼可怕”的口徑。被視為抗疫權威的鐘南山日前在接受新華社采訪時強調，奧密克戎變異毒株R0系數可以達到22，也就是一個人可以傳22個人；但是同時致病性已經大大減低，近期致死率已降低至0.1%左右，跟流感差不多。

他在訪談中建議民眾，如果出現發燒症狀，可以在家做新冠抗原檢測，如果是陽性，但又沒有什麼其他感覺，也不需要立刻去醫院，可以先居家觀察。

美聯社的報道稱，在一些醫院的發熱門診部，不少患者要排隊長達六小時才能進入。一些社交媒體上分享的內容顯示，部分醫院已經開始拒絕收治那些不需要緊急治療的輕症患者。

上海瑞金醫院副院長陳爾真表示，“盲目去醫院就診”會擠佔醫療資源，導致一些嚴重病患的治療被延誤。他建議人們試著自行在家進行健康管理，“將醫療資源留給那些真正需要的人”。

（美聯社等）

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