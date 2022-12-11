中國重症專家鍾鳴：疫情一個月內達高峰

中國COVID-19重症專家鍾鳴表示，預期疫情1個月內會達到高峰，但何時結束則是比較複雜的問題，目前要解決醫療資源管理問題，包括若醫療資源超出負荷如何應對。

復旦大學附屬中山醫院重症醫學科主任鍾鳴接受陸媒第一財經訪問時，作出上述表示。他曾於2020年到武漢，其後曾到吉林、海南等地支援重症治療。

鍾鳴表示，隨著COVID-19陽性患者可以居家隔離，意味著病毒會在社會面傳播，也是防疫措施優化下的重要一步。

他表示，目前預計疫情會在1個月之內達到感染高峰，但之後何時結束，則是比較複雜的問題，因為病人感染和康復並不是同一時間發生。從醫療機構來看，病人同一時間感染會造成集聚和醫療資源緊張，而病人有序、逐步地就醫可以使醫療機構有更強的應對能力，但這樣疫情週期會相對拉長。

鍾鳴表示，現階段對重症治療方案已經很明確，要解決的是「管理」層面問題，即一旦有大量病人，醫療資源是否能夠容納；如果醫療資源超出負荷，如何應對以維持醫療秩序，讓病人可及時救治。

鍾鳴表示，國家規定三級醫院（市級以及市區以上醫院）綜合ICU病床需達到床位總數4%，各專科ICU按照床位總數4%的比例改造可轉換ICU床位，需要時可在24小時內迅速轉換成重症ICU病床，相信接下來各地三級醫院都會按照這些標準部署。同時在整體醫療人手數目不變下，要做好人手分配。

他又建議，養老院等特殊機構要採取相對封閉管理，盡量不要讓疫情蔓延到養老院，因養老院人群較脆弱及易受感染。

中國國家衛健委日前表示，目前中國重症醫學床位接近每10萬人口有10張的水準，床位總數是13.81萬張，其中三級醫療機構有10.65萬張。重症醫學醫師總數是8.05萬人，重症加強護理病房儲備醫師有10.6萬人，重症專業護士有22萬人，重症加強護理病房護士有17.77萬人。