中國解封爆危機 專家估百萬人染疫

清零太久悶出問題？根據威格瑞公司的宏觀經濟預測，因為中共長期清零的舉動，解封後可能面臨數百萬人死亡的群聚感染風險，明年3月重症患者恐是加護病房容量的10倍，但青年失業與隔離造成的民生經濟壓力已迫使中國政策不得不轉彎。如今中國透過網路與媒體洗版，宣稱疫情趨緩，也讓不少前些日子接受大規模隔離的中國民眾「傻眼」。

單日恐飆升2萬死

《英國金融時報》報導，根據威格瑞宏觀經濟推斷，因為中共長期清零的舉動，解封後可能面臨數百萬人死亡的群聚感染風險，明年3月每日死亡人數可能飆升到2萬人，重症患者更可能暴漲至加護病房容量的10倍。

中國官方報告直至今日總死亡數僅5235人，遠低於美國110萬與英國的21萬的死亡數，加上該國仍有8500萬人未接種變種疫苗，若未來死亡人數攀高，習近平與中共一手在握的決策反而將顯得破綻百出。

解封為緩解政治危機

《紐約客雜誌》報導，清零政策實施至今，近幾個月時間，不少中國公衛專家向政府提出隔離與防疫強度的意見，嚴格封鎖派始終佔了不小的聲音，但緊接白紙抗議行動後，不少專家越來越傾向支持關心疫苗接種普及率，而非檢疫強度。

中國一波波的大規模隔離中，對服務業造成不小打擊，普遍的青年失業到大學校園發生的學運，都讓中國當局意識到問題的嚴重性，鬆綁防疫政策便成為此刻相對合理的做法。

政策轉彎 民眾傻眼

《CNN》報導，星期三(12/7)時，中共改變防疫政策，大幅取消公共場所掃描健康條碼的追蹤，並允許眾多陽性病例居家隔離的高風險地區解封。

但解封的舉動卻讓許多中國民眾「傻眼」，因為政府與官媒長期宣傳下強調病毒潛在的危險性，以此為清零政策背書，如今卻迅速改口，大量的報刊、網路文章一夕洗版，轉而凸顯Omicron的低危險性，讓不少民眾覺得前些日子的大規模隔離彷彿是一場夢。

北京的王律師受訪表示，在部分解封後，民眾並沒有被告知該如何應變，若感染後應該按照哪些流程，顯得政策實施很武斷。這樣的擔憂則反映在中國過去一周的網購中，其中感冒、咳嗽、退燒和消炎藥在過去7天的銷售量，竟是10月同期的18倍，防疫中藥丸的銷量更是增長2000倍。但仍有部分中國民眾選擇在家「自主隔離」，以觀望疫情。

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