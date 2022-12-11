河北省保定市要阻老人集體感染 網友批防疫斷崖式擺爛

中國大幅鬆綁防疫管控，但仍有2800萬老人未接種疫苗，河北省保定市要求確保不發生老人集體感染，但網友質疑官方通報染疫數都是零如何確保，另有網友批評優化防疫新10條根本是斷崖式擺爛。

人民日報旗下健康時報10日報導，老年疫苗接種存在瓶頸，目前60歲以上人群疫苗第一劑接種率已超過90%，但仍有2800萬人尚未接種第一劑疫苗，有約3700萬人沒有完成接種加強劑。

保定日報10日報導，保定市召開疫情防控工作視訊調度會，表示要全面掌握重點人群健康狀況，充分發揮家庭巡診小分隊作用，摸清老年人、基礎病患者等重點人群底數，加快老年人疫苗接種進度，透過設立綠色通道、臨時接種點、流動接種車、上門接種等方式提供安全便捷接種服務，全力為老年人健康保駕護航。

保定市強調，要堅決守住底線不放鬆，把疫情防控工作抓緊抓細，緊盯老年人的脆弱群體，抓牢養老院等重點區域的防疫工作，不斷鞏固擴大疫情防控成效，「確保不發生老年群體規模性感染問題」。

不過許多民眾不滿中國政府無配套的急轉變防疫政策，有保定網友表示，當官方統計都沒有新增病例，怎麼確保不發生老年群體規模性感染問題？另有網友說，「家裡有2位有慢性病的老人，醫院不接診，120根本叫不到，很多老年人因此沒了。真的很害怕目前也只能是要求爸媽足不出戶了」。

中國政府7日頒布優化防疫新10條大幅鬆綁管控前，5日網路許多人留言指保定疫情擴散，但中國衛健委統計卻是保定4日無新增病例。

「保定疫情」隨後在社群平台微博上成了熱搜，一些當地人紛紛寫下自己的「抗疫日記」，也有網友形容：「陽的滿街跑，陰的在家，沒人敢去飯店、酒店，一家子一家子的感染發燒，…都陽了，又不做核酸，當然沒有統計數字了。」

另河北張家口市網友則留言，說身邊每天都有人發燒、感染，藥店什麼藥都買不上，沒有藥的只能硬抗，單位從下週也不組織做核酸，現在連密接的概念都沒有，「從之前那麼嚴格的防控一下就斷崖式擺爛，如果還是這樣的政策所有人都避免不了被感染，陰性很快就清零了」。