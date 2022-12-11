上海疫情升溫 專家：推估3至4週後達高峰

中央社／ 上海11日電
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（中通社）
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（中通社）

中國COVID-19疫情升溫，伴隨防控力道鬆綁，感染病例恐急遽增加。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏說，推估感染高峰期落在3至4週後，醫院應對壓力將加大。

張文宏近日在華山醫院內部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控工作會議上執行簡報，視訊片段11日在社群圈轉傳。張文宏推估，上海市染疫集中高峰約在3至4週後發生，也就是今年底、明年初，這段時間醫院應對壓力將加大。

「這一天的到來也是非常正常的，因為全世界都已經走了一遍了」，張文宏表示，最終大家都會被感染，只是時間早或晚的不同，現在應對疫情的環境，也和疫情初期武漢情況、大上海保衛戰時完全不同了。

他說，現在常規化核酸檢測已經不做了，在這種情況下，感染速度會非常地快，在社區感染機會尤其大；醫院感染速度必須較社區感染來得慢，否則醫院人手不夠，傳染院內病人，醫療資源供給壓力將會更大。

張文宏指出，香港年初第5波疫情，高峰來得很快，約在1個月內發生；目前上海市不對來滬、返滬人員多加限制，也不做核酸檢測了，估計達峰速度會接近香港，也就是以現在開始算，約在3至4週後，會到達1個峰值；醫院必須做好準備，只要熬過近1個月，壓力會逐步緩解。

張文宏強調，老年人、基礎疾病患者、未接種疫苗者是這波疫情脆弱群體，建議老人家除了盡快接種疫苗外，也不要去人多群聚地方。香港年初疫情致死率高，老年人疫苗接種率很低是原因；台灣醫療技術好，仍有死亡病例，大多集中在高齡患者。

張文宏擔憂醫療能量問題。他說，Omicron症狀主要是發燒、喉嚨痛、肌肉痛等情形，「感覺上就是一場重感冒」，如果高齡患者基礎狀況非常穩定，可以跟家屬討論返家休息；為防後面一波醫療資源擠兌，對於重症病人收治必須要審慎評估。

上海市政府官方帳號「上海發布」11日發布疫情概況。10日單日新增COVID-19本土確診病例4例、新增本土無症狀感染者197名。新增境外移入確診病例4例和境外移入無症狀感染者57名。

新冠肺炎 上海

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