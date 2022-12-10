新冠感染潮將至 中國該做的「功課」做好了嗎？

從中國官方公布的數據來看，截至2022年11月28日，中國60歲以上人口完成新冠疫苗全程接種的比例為86.42%（2.28億人），完成加強免疫接種的比例約為69%（1.82億人）；80歲以上老人中，完成全程接種比例為65.8%，完成加強免疫接種的比例僅為40%。約2500萬60歲以上人口未接種過新冠疫苗。中國現有約2.6億60歲及以上人口，佔總人口的18.70%。

大轉彎猝然來到，提高老年人接種率的目標尚未達到

為迅速提高老年人接種比例，中國官方2022年11月29日印發《關於印發加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案的通知》，要求"應接盡接"，加快提升80歲以上人群接種率，繼續提高60-79歲人群接種率，且將第一劑次加強免疫與全程接種的最短時間間隔從6個月縮減到3個月。

財新網12月1日透露，"政府對老年人新冠疫苗接種已下達工作指標：2023年1月底前，80歲以上人群新冠病毒疫苗第一劑接種率達到90%，符合條件的目標人群全程接種率和加強免疫接種率均達到90%；60-79歲符合條件的目標人群全程接種率和加強免疫接種率均達到95%。"

鑑於以上情況，美聯社12月1日當天引用衛生專家和經濟學家報道說，中國的疫苗接種活動將需要數月時間，此外，中國還需要修建醫院和制定長期病毒防控戰略，因此，專家們預計，中國的動態清零政策可能會持續到2023年年中，甚至到2024年。

然而，盡管有高齡老人接種率，尤其是加強針接種率仍然低的大問題，中國政府卻在12月7日來了一個政策急轉彎，推出了防疫大幅松綁的新十條。中國疾病預防控制中心原副主任馮子健日前向《中國青年報》表示，中國第一波大規模染疫潮可能有高達60%的人口會被感染，"最終，大約80%到90%的人會被感染。"60%的人口相當於8.4億人。

黃嚴忠：四分之一中國人口感染可能造成約62萬人死亡

美國西東大學（Seton Hall University）外交與國際關系學院全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠此前就發出警告。他12月4日在紐約時報刊文指出，"接下來的幾周至關重要。處於第一線的地方政府正面臨著越來越大的公眾和財政壓力，要求放松措施。如果北京方面缺乏明確的指導，可能會導致倉促而混亂的重新開放，造成更多的感染......如果四分之一的中國人口在政府放松警惕後頭六個月內感染，最終可能有3.63億人感染，約62萬人死亡，每天有3.2萬人住進重症監護室，引發社會和政治危機。三年苦苦抵抗新冠將成為徒勞，留給中國的將是它一直努力避免的最壞情況。"

香港2022年初至今的數據顯示，接種三針或四針疫苗的人群中，新冠感染死亡率基本和流感一樣。接種了三針科興疫苗，死亡率約0.13%；接種了四針科興疫苗，死亡率是0.08%。如果一針疫苗都沒打，死亡率是2.32%。

美國抗疫專家福奇發出警告

據英國《金融時報》12月7日，美國總統拜登的首席醫療顧問福奇(Anthony Fauci)警告，中國退出清零政策可能會給該國的衛生系統帶來壓力，並為可能傳播到世界各地的新變種創造條件。他說，一波感染潮將沖擊中國龐大的老年人口，約8500萬60歲以上的老年人尚未接種第三劑疫苗。此外，中國的大規模感染浪潮將使冠狀病毒有機會變異成新的變種，可能會對世界其他地方產生影響。福奇還表示，中國最初的疫苗沒有其他一些疫苗那樣有效。他建議中國進口西方的疫苗，特別是世界上大多數國家使用的高效mRNA疫苗。

中國不久前剛剛同意在中國的外國人使用德國生技企業BioNTech研發的新冠疫苗，即復必泰疫苗，但尚無跡象顯示該款疫苗會在中國獲得全面授權，或受惠者範圍得到擴大。

重症醫學床位仍是短板

在過去相當長的時間裡，中國官媒不遺余力地批判西方國家，尤其美國的抗疫是"躺平式"，稱"選擇與病毒共存，就是選擇跟魔鬼共舞"。今年9月，人民網發表評論，指責"美國政府漠視民眾生命權和健康權"，"老年人生命權利遭到公然侵害"。10月，新華網發表特稿，標題是《美國抗疫"躺平"遺患無窮》，環球網發表評論《"躺平抗疫"讓美國陷入疫情深淵》。

如今，中國不僅從事實上選擇了此前痛斥醜化的"與病毒共存"的道路，而且這一轉向令人"猝不及防"。作為一個醫療資源本來就不足的14億人口的大國，三年疫情期間，中國投入大量資金用於核酸檢測，建臨時集中隔離感染者和密接人員的方艙，而醫療床位，尤其是重症監護病房（ICU）床位卻仍是短板。

2019年6月公布的官方數據顯示，中國每千人的醫療床位數為6.51張。如今，這一數字只有小幅上升，為每千人口的醫療床位數為6.7張。中國國家衛健委2022年12月9日公布的數據稱，全國重症醫學床位總數為13.81萬張，"重症醫學床位接近每十萬人十張的水平"。作為比較，美國每10萬人口擁有34.7張ICU床位，德國29.2張。

中國國家衛健委宣布已要求各地在12月底之前完成對ICU的擴容和改造工作。由於各醫院的重症床位不僅用於治療新冠患者，還需用於其他急危重症患者的治療，人們擔心，一旦感染潮來臨，各地的醫療資源仍將出現擠兌。由於中國政府長期宣傳新冠的危險性，民眾中的恐懼情緒有可能加劇醫療資源擠兌問題。

（綜合報導）

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