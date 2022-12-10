估鬆綁將有近9成人染疫 港學者：陸疫情恐「海嘯式爆發」

中國大陸近期鬆綁防疫措施，香港大學生物醫學學院教授金冬雁昨表示，如果不是準備得好，在冬季情況下放寬政策，大陸疫情出現「海嘯式爆發」的可能性大。紐約時報中文網則指，即使中國大陸推出優化防疫新十條，但有許多因素令經濟仍充滿不確定性，包括民眾擔心新一波疫情而不敢出門消費，工廠面臨歐美需求疲弱的問題等。

金冬雁昨在香港電台節目中強調，中國大陸現在最重要的目標是「保醫院、保長者」。如果不用做核酸檢測便能進入醫院，將很容易發生院內感染，屆時恐「保不住門診」。

華爾街日報也報導，公共衛生專家預期，中國大陸放鬆「動態清零」政策可能會迎來一波感染潮，香港就可作為一個警示性的例子。

今年初在香港爆發的Omicron疫情造成近六千人死亡，疫情爆發時香港老年人群的疫苗接種率比大陸差。目前中國大陸有超過百分之廿的八十歲以上的老年人完全沒有接種疫苗。

大陸官方則把重點放在醫療資源調配，大陸國家衛健委醫政司司長焦雅輝昨稱，目前大陸重症醫療床位有十三點八一萬張，已指導各地按照城市的人口規模，把方艙醫院升級改造成亞定點醫院，使其具備一定治療功能，按照床位百分之十比例改造監護床位。

此外，配合防疫管制放寬，大陸近期發動宣傳機器淡化染疫的嚴重性以安撫民心。據香港中通社報導，中國工程院院士鍾南山昨表示，感染Omicron並不可怕，百分之九十九的感染者可在七天至十天內完全康復。

紐時則指出，中國大規模解除防疫限制後仍存在隱憂，據官方通報，中國大陸只有不到百分之一的人口染疫過，而民眾接種大陸國產疫苗，效力不高。

專家預測，在未來幾周和幾個月中國大陸百分八十至九十的人可能會受感染；這波疫情可能導致消費者不敢出門消費。

在北京，許多民眾已不相信官方通報的染疫數字，就連環球時報前總編輯胡錫進都發文稱，大陸國家衛健委的數據已經嚴重失真，應讓數字回歸真實面貌，或者乾脆不要報了。