中國衛健委：所有醫院都要接診核酸陽性患者
優化防疫新10條推出後，中國國家衛健委醫政司長焦雅輝今天表示，國家衛健委已要求全國所有醫療機構都要接診COVID-19核酸陽性患者，不能以核酸陰性、陽性結果區分接診患者。
中國國務院聯防聯控機制9日下午針對優化防疫新10條措施舉行記者會。據中國網直播，焦雅輝在回答媒體提問時，作上述表示。
焦雅輝表示，通過流程的優化和調整，國家衛健委已要求全國所有的醫療機構都要接診核酸陽性的患者，所有的醫療機構不能以核酸陰性、陽性結果區分接診患者，應「完全出於醫療需要」。
她並呼籲中國民眾不要擔心因為自己核酸陽性，就沒有醫院接診。國家衛健委已提出了上述要求，要各醫療機構做好準備，所有的醫療機構根據患者的病情和主訴收治患者，患者自身也可根據自己病情需要，選擇就診醫療機構。
焦雅輝表示，國家衛健委一再強調，急診不能以核酸檢測結果作為急診的先決條件。而是要求所有住院患者入院前都要進行核酸檢測，入院後根據情況調整監測頻次，院內所有區域設置核酸陰性區和陽性區。
她說，醫院應特別關注65歲以上患嚴重慢性病的患者，特別是沒有完成全程免疫接種的人群，在他們入院後加強監測。
針對多地大量裁撤核酸檢測點，造成民眾大排長龍，焦雅輝表示，考慮到近一段時間內還會有一部分人有核酸檢測需求，各地在優化調整防疫措施的過程中，「不能隨意裁撤核酸檢測點，要保持現有的布局和規模不變」。且要維持穩定一段時間滿足「願檢盡檢」者的需求。
她說，至於核酸檢測點的布局和規模要維持多長時間、什麼時候撤掉，「完全取決於社會需求」。
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