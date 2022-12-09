憂重症暴增 中國要求地方把方艙升級為醫院

中國國家衛健委醫政司司長焦雅輝今天說，目前全國重症醫療床位有13.81萬張，為更好適應和滿足下一階段醫療服務需求，已指導各地按照城市的人口規模，把方艙醫院升級改造成亞定點醫院。

她說，所謂亞定點醫院，就是在方艙醫院的基礎上，使其具備一定治療功能，要按照其床位10%的比例來改造監護床位。

中國國務院聯防聯控機制今天連續第3天召開發布會，說明優化防疫新10條的政策與配套措施。據中國網直播，焦雅輝在會中答覆媒體詢問時，作以上表示。

優化防疫新10條允許COVID-19無症狀感染者與輕型病例居家隔離，地方此前斥巨資搶建的方艙，頓時失去集中隔離功能，淪為「蚊子館」，多地相繼傳出停建。

中國放棄清零後，接續疫情恐迎來海嘯式爆發，醫院收治重症患者的能量面臨嚴苛挑戰，引發民眾擔憂。

對此，焦雅輝表示，目前全國的重症醫學（ICU）床位總數是13.81萬張，其中三級醫療機構重症醫學床位是10.65萬張。重症醫學床位接近每10萬人口10張的水準。

焦雅輝並表示，為了更好地滿足和適應下一階段醫療服務需求，已指導各地加強醫療資源的準備和建設：

一是進一步做好發燒門診的建設。二級以上醫院都要開設發燒門診，應設盡設，應開盡開，另外，具備條件的基層醫療衛生機構也要開設發燒門診或者發燒診室，並且要配備充足的力量，盡最大可能滿足民眾就醫需求。

二是指導各地加強定點醫院醫療資源的準備。對於省會城市，以及發揮區域醫療中心作用的中心城市的定點醫院，除了要準備好重症床位資源以外，還要提高其綜合診療能力，包括要設置血液透析中心、分娩室、兒科等。另外，要組建多學科診療團隊，以提升定點醫院的綜合醫療服務能力。

三是要以地市為單位，按照城市的人口規模，把方艙醫院升級改造成亞定點醫院。所謂亞定點醫院，就是在方艙醫院的基礎上，使其具備一定的治療功能，要按照其床位10%的比例來改造監護床位。

四是二級醫院重症資源的準備。要求各地要把二級醫院重症監護科和重症監護病房按照標準進行改造，作為三級醫院重症資源的重要補充。

五是三級醫療機構重症資源的擴容和改造。要求三級醫院綜合ICU要達到床位總數4%的比例。此外，對於各個專科ICU，要按照綜合ICU的標準來進行擴容改造和建設。再按照床位總數4%的比例改造可轉換ICU床位，需要的時候，可以在24小時內迅速轉換成重症ICU的資源，保證綜合ICU和可轉換ICU能夠達到醫院床位總數的8%。

她說，所有這些擴容和改造工作，已要求各地務必在12月底之前完成。