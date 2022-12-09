中國衛健委通報染疫數 連胡錫進都不信

自中國宣布放寬防疫管制後，官方通報的每日新增染疫數益減，環球時報前總編輯胡錫進在微博發文表示：「我不相信這個數字是真實的。」並說明明不真實還不糾正，非常不應該。

胡錫進8日晚間在微博發文指出，中國國家衛健委通報7日新增感染數字是2萬1165例，而6日則是2萬7847例，反而下降了，而且這個2萬多例比前一段時間最多的4萬多例減少了大約一半。

他說：「這個數字與老胡直接觀察到的情況和網上可信的訊息相矛盾，所以我不相信這個數字是真實的，而且大概也不會有誰相信它的真實性。但是這個數字就這麼公佈了，明明不真實，有關方面和傳播渠道也不去糾正它，或者進行特別說明，這非常不應該。」

胡錫進表示，就以他周圍感染者已形成的密度和繼續快速增加趨勢大致推斷，北京市現在的單日新增感染人數已經超過上海今年春天那波疫情單日新增的峰值。

他說，因為當時他認識的上海人中，實際中招感染的並不多，肯定不像北京現在遍地開花，他研判僅北京現在單日新增感染人數，已經超過了衛健委公佈的全國2萬多例。

胡錫進指出，應該把這個問題捅破，讓數字回歸真實面貌，或者乾脆不報了，「說實話，無論現在數字多大，公眾都不會被驚著，如果不報了，大家也能理解，因為很多地方不再測核酸。」

他說，何況很多人確診，自我居家隔離也不上報，因此要做到統計數字真實，本身就挺難的，但如果繼續報數字，差距不該這麼大。

胡錫進今天繼續在微博發文，針對衛健委通報的死亡病例非常零星提出質疑，「那麼迄今死亡病例非常少，這可信嗎？現在各地核酸量銳減，許多感染者已經統計不上來了，衛健委報的每日新增感染數字顯然嚴重失真」。

他說，絕大多數重症都會去醫院，死亡病例更是會發生在醫院，都可以統計上來。如果漏掉上報死亡病例，已經屬於惡意瞞報，責任很重，這樣的瞞報未必是各地官員敢冒風險去做。

胡錫進表示，北京市的疫情已經非常嚴重，北京市的人口與台灣相若，或者是英國的1/3，到北京市現在感染人數的量級，在世界其他地方早就每天都出幾個、十幾個，甚至幾十個死亡病例了，「北京市迄今的低死亡病例，在時間節奏上就是有些不尋常。」

他說，各地的情況也是一樣，廣東省現在的單日新增感染者，如果準確去統計，肯定已經「爆表」，至於為什麼重症和死亡病例這麼少，這需要醫學專家們給出客觀、準確的分析。

中國國家衛健委今天通報8日新增染疫數不到2萬，降至1萬6797例，其中本土占1萬6592例，無新增死亡病例，累計的死亡病例仍停留在5235例。