北京人不再相信官方公布染疫數：乘以10都不止

中國防疫鬆綁形同放棄「動態清零」後，官方每天發布的染疫數字迅速失去指標意義。在北京，民眾已經不相信防疫鬆綁後全市染疫人數不增反減，甚至直指實際數字乘以10都不止。

北京是中國11月起這波本土疫情的重災區之一，以官方通報染疫人數而言僅次於廣州及重慶。但近1週來，越來越多的北京民眾反映，自己家裡已經「烤全羊（指全家人都陽性反應了）了」、「雙氧水（2個人染疫）」了，或是公司同事「三羊開泰」，辦公室甚至「快成羊圈了」，甚至一些社區居委會也有半數人員染疫。

不少北京民眾反映，最近訂外送及收寄快遞，時間被大幅拖延的情況大增。有民眾表示，他向南方省區商家網購的水果，貨寄到北京就卡住了2天。經反映，快遞業者才告知「我們（北京分揀）站裡超過一半陽了，送不了貨」，導致自己必須和商家協商退款或重新發貨。

相形之下，北京市政府每天通報的染疫數字卻不增反減。以今早的通報為例，8日全天全市染疫人數僅2673人，而7日全天則為3362人，6日全天為3974人，5日全天為4666人，連續4天呈逐日遞減、節節下滑的趨勢。

不少北京人對上述數字不增反減，不是嗤之以鼻就是一笑置之，直斥「這數兒簡直是笑話」、「算不得準」、「逗三孫子呢」；更有人直指，照趨勢、身旁染疫人數及核酸「十混一」混管異常的高頻率來看，官方數字恐怕乘以10都不止。

北京官方通報的染疫數字下降，與優化防疫新10條發布前後的防控措施鬆綁頗有關聯。像是民眾若出現COVID-19相關症狀，官方已要求先在家做抗原（快篩）檢測，若為陽性再通報，並自行在家隔離7天，在第6、7天連兩次核酸檢測Ct大於或等於35後，即可解除隔離。

在不少中國民眾已經有染疫心理準備的情況下，據北京民眾反應，在抗原檢測呈現陽性者中，比例不低的人選擇不上報，而是自行在家休養。加上新規定無法再隨意封閉小區或樓棟。且社區居委會也因轄區染疫人數過多、甚至自己人也染疫下，也已無力執行封控，更讓許多染疫的北京人決定不上報，造成染疫黑數激增。

此外，核酸檢測異常者，目前均改由北京市政府平台統一發送簡訊通知，再自行前往各核酸檢測站，並憑簡訊通知改做1人1管的「單管」檢測。但有些民眾乾脆選擇不檢測，在家休息以拖待變，也進一步增加了染疫黑數。

基於上述原因，不少北京民眾擔心，在封控解除及染疫「黑數」可能出門亂竄下，「羊」很可能隨時出現在自己的身邊。因此，越來越多的北京人對近來要不要出門聚餐或逛街透透氣，心中十分糾結。

針對這一現象，前中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進8日發文，直指中國國家衛健委這2日公布的染疫人數，和他的觀察及相關訊息相矛盾，因此不相信數字的真實性，且「大概也不會有誰相信它的真實性」。明明不真實，有關方面和傳播管道也不糾正或特別說明，非常不應該。

胡錫進並以「遍地開花」形容北京如今的疫情，並指他大致判斷，北京現在的單日新增感染人數，已經超過上海今年春季時疫情單日新增的峰值，更超過國家衛健委公布的全國單日2萬多例。