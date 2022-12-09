中國放鬆防疫 香港專家：可能出現海嘯式爆發

香港大學生物醫學學院教授金冬雁今天表示，中國一下放寬防疫措施，不是準備得很好，又是在冬天時放寬，可能出現海嘯式爆發。

中國11月、12月陸續鬆綁防疫。根據香港01報導，金冬雁今早在港台節目中表示，中國一下子大幅放寬防控措施，社區有很大機會出現海嘯式爆發，因此要很小心。

他也進一步指出，中國可能會像香港今年初第五波時的狀況，但若一旦出現海嘯式爆發，不一定能像香港一樣，在2個月內結束海嘯式爆發。

他說，最重要的是搞清楚目標是甚麼，是否將防重症、防死亡做到如香港般，並確保醫院服務與防長者感染作為最高目標。他也擔心如果不需做核酸檢測就能進入醫院，容易發生院內感染，將保不住門診。

此前，金冬雁接受每日經濟新聞訪問時說，「我們把新冠病毒像對待季節性流感一樣處理，其實也是可以的」，並說：「現在完全有必要將新冠病毒的防控管理方式回歸到『乙類乙管』。」