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中國重症專家：重症病例救治還不能太樂觀

中央社／ 台北9日電

中國公布形同放棄「動態清零」的優化防疫新10條，中國COVID-19重症專家鍾鳴表示，雖然中國重症比率低，但預料未來感染病例大大增加，重症數量不一定很少，重症救治上還不能太樂觀。

中國復旦大學附屬中山醫院重症醫學科主任鍾鳴接受澎湃新聞訪問時，作出上述表示。鍾鳴同時是中國國家新冠肺炎危重症臨床救治專家組專家、國家聯防聯控機制醫療救治專家組成員。今年上半年上海疫情中，他帶領團隊參與老人重症救治。

中國國務院聯防聯控機制7日發布優化防疫新10條，鍾鳴表示，Omciron的致病性及毒性大大下降，輕症或無症狀患者有條件居家隔離。

對於現在重症患者救治上會不會比2020年時更好，鍾鳴表示：「這個我們還不能太樂觀的估計。對醫療機構來講，還是要做好足夠的警惕。」

他解釋，雖然患者重症率大大降低，但預見未來感染者基數會大大增加，重症患者絕對數量不一定很少。從整個人口結構，脆弱人群還是有一定比例。如果這些脆弱人群同時發病，並成為重症患者，醫療機構的壓力非常大。

他表示，目前理想的狀態是使整體人群感染週期盡可能拉長一些，令醫療機構更從容應對，但目前病毒的傳播力非常強，所以更重要是醫療機構要保證正常的醫療秩序，讓重症病人有充足醫療資源，避免被輕型、無症狀患者占據。同時要集中資源救治重症，包括硬件設備及人手等。

他說，對於每位獨立病人而言，治療手段包括藥物，以及醫療人員對發病規律的了解也比早期豐富，現在的挑戰主要是可能一下要面臨很多病人。

鍾鳴表示，重症患者通常是高齡老人或同時患有基礎疾病的患者，如嚴重高血壓及糖尿病等。高危人群要盡早地構築免疫屏障，完成疫苗接種。

養老機構、護理機構、福利院也應提升管理措施，機構人員應好每天做核酸檢測，盡量避免感染，一旦感染盡快隔離，保障養老機構等不會發生大規模感染。

養老機構也應該制定管理預案，包括進出物資管理、家屬探望規定等，盡量避免受到社會面疫情波及。

鍾鳴表示，隨著防控政策進一步優化調整，要對今後的形勢有所預估，「共同度過可能在幾個月裡出現的感染高峰，咬牙堅持過去，根據病毒的規律，疫情就會逐漸平穩，社會生活將回歸正常」。

新冠肺炎

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