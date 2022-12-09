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中國防疫放寬新增病例降 發燒病患卻擠爆醫院

中央社／ 台北9日電

中國自放寬防疫管制後每天新增COVID-19病例漸降，今天通報只有1萬6797例，不過網路廣傳的影音顯示，若干醫院擠滿發燒病患者，是否因突然放寬管制而造成感染蔓延，引發關注。

中國國家衛健委官網上午通報，8日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3637例，境外輸入49例，本土病例3588例中，廣東1391例，北京1185例，河南198例，重慶111例等。

新增無症狀感染者1萬3160例，境外輸入156例，本土1萬3004例中，重慶2656例，廣東1989例，北京1488例，山西1060例，黑龍江717例，陝西590例，山東428例，天津327例，貴州320例，上海303例，雲南285例等。

相較於衛健委通報7日新增2萬1439例（含確診與無症狀感染者），本土占2萬1165例，8日新增不到2萬降至1萬6797例中，本土占1萬6592例。

截至8日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例4萬3158例（其中重症病例143例），累計死亡病例5235例，累計報告確診病例35萬7652例，尚在醫學觀察的無症狀感染者32萬2042例（境外輸入1724例）。

自中國宣布放寬防疫管制，各地相繼宣布，進入地鐵等公共場所無需出示核酸檢測結果後，當局連日來通報的新增染疫數漸減，不過推特等社群網站廣傳，若干醫院擠滿發燒病患的影音與照片。

像是在湖北武漢、四川達州、河北石家莊，甚至首都北京市，當地若干醫院相繼出現排隊求診人龍，中國網友質疑當局突然放寬管制，可能導致感染蔓延。

不過也有網友指出，這些擠爆醫院的病患並非都是出現

發燒等感染COVID-19的症狀，而是封控期間無法正常就醫積壓的患者，導致解封後大量湧入醫院所致。

英國金融時報7日報導，據疫情期間為各國政府提供模型的顧問業者Wigram Capital Advisor，中國的防疫政策若繼續轉向，取消嚴格的封控措施，在未來的冬季月份，恐怕100萬人因染疫而死。

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