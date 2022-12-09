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華爾街日報：郭董一封信...促陸防疫鬆綁

經濟日報／ 編譯陳律安易起宇／綜合外電
鴻海創辦人郭台銘。記者胡經周／攝影
鴻海創辦人郭台銘。記者胡經周／攝影

路透報導，鴻海鄭州廠8日晚間宣布解除閉環管理，華爾街日報（WSJ）引述知情人士報導，蘋果代工夥伴鴻海創辦人郭台銘的一封信函，在促成中國共產黨加速放寬防疫清零政策方面，扮演重大角色。

彭博資訊報導，據鄭州富士康微信公眾號通告，該公司恢復鄭州園區通勤班車服務；據另一個微信公眾號通知，該公司防疫要求查驗48小時內有效核酸，即可復工返崗。

同日，華爾街日報刊出獨家報導，指出知情人士說，郭台銘在給北京的親筆信中示警，嚴格的封控措施威脅大陸在全球供應鏈的重要地位，並要求當局對鴻海工廠員工的限制措施應更加透明。郭台銘約在一個多月前寄出這封信，當時正值鴻海鄭州廠因防疫措施陷入動盪。

消息人士表示，大陸的公衛官員和政府顧問，利用郭台銘的信件強化加速鬆綁防疫措施的論述。其中兩位消息人士說，數周後大陸各地爆發的白紙運動，給予政策顧問更多要求鬆綁空間。

知情人士說，大陸官員和顧問正推動放寬防疫措施，他們主張清零雖然成功保護民眾，但在Omicron變異株襲擊下應修改防疫策略。他們說，Omicron致命性較低，但傳染力更強的特點將造成更多封禁，但群眾對封禁已日益厭倦，封控也會擾亂企業運作，影響大陸作為世界工廠的地位。

大陸國務院新聞辦公室未對華爾街日報的報導置評，華爾街日報則尚未取得鴻海和蘋果公司的回應。

在將近三年的嚴格防疫封控後，包括國家領導人習近平在內的中國大陸領導層，已在考慮邁向解封，但他們在這件事情的處理上一直步步為營，也一直未對解封設置時間框架。

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