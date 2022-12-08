陸重症病床不到6萬張 放棄清零面臨嚴峻考驗

中國昨天公布優化防疫新10條，形同放棄動態清零後，疫情恐快速飆升，專家預測將有8至9成人口染疫。但中國現有重症病床不到6萬張，已面臨嚴峻考驗，也難怪當局表示要嚴防醫療資源擠兌。

中國國家衛生健康委員會今天通報，中國大陸地區7日新增COVID-19本土病例（含確診與無症狀）2萬1165例；現有確診4萬3266例，其中重症138例，重症占比約千分之3。

外界多認為，中國實施優化防疫新10條，大幅減少核酸檢測與解除封控後，本土疫情恐快速飆升。官方專家馮子健6日判斷，不論疫情防控政策如何調整，最終中國可能80%至90%的人都會經歷感染Omicron病毒株。

據中國網，國家衛健委副主任雷海潮15日在國務院聯防聯控機制發布會坦言，中國每千人口的醫療床位為6.7張，每10萬人口的重症監護病房（ICU）床位不到4張。這兩項指標距離已開發國家仍有不少差距。

他說，現階段中方「預防為主」，所以才能夠贏得「盡可能少的人感染、盡可能少的人發展成重症、危重症」，並宣稱要持續加強定點醫院建設，要求ICU床位要達到床位總數的10%。

依雷海潮所言換算，中國人口超過14億，現有重症床位還不到5.6萬張；若確診數突破千萬，許多重症患者恐難獲得適切治療。

經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，2020年每10萬人的ICU床位數，德國28.2張、美國21.6張、日本13.8張。但中國衛生當局公布的數據換算起來僅有3.6張，量能還不到美國的17%。

據陸媒鈦媒體報導，美國2022年1月染疫人數為2014萬8614人。在2000萬人感染下，儘管有19個州ICU床位剩不到15%，但美國ICU床位依然沒有「超負荷」。

香港每10萬人口約有7.1張ICU病床，是中國的2倍。但今年2月爆發第5波疫情後，ICU病床被擠爆，許多醫院被迫在急診室外搭帳篷暫時安置重症患者。

儘管中國ICU病床嚴重不足，面臨嚴苛考驗，但上海、廣州今年相繼爆發大規模疫情後，顯示Omicron重症比率極低，不少專家指「擠兌醫療資源」是假議題。

上海復旦大學附屬華山醫院副院長馬昕和與感染科主任張文宏研究分析3月22日到5月3日之間上海4家醫院接收的3萬3816名COVID-19患者，僅有22人發展為重症，總體重症率為0.065%。

廣州市1日率先大幅放鬆防控措施後，廣州市衛健委副主任張屹隔天稱，本輪疫情累計報告本土感染者16.27萬例，無症狀感染者占9成，重症、危重症僅4例，無死亡病例。依他所言，廣州的重症率更低至0.0025%。

不過，中國官方顯然正加快布局避免重症爆量。

優化防疫新10條7日公布後，中國國家衛健委副主任李斌表示，需要加強準備醫療救治資源，增加定點醫院重症病床、加護病房以及相關救治設備與物資，統籌感染者的救治和日常醫療服務，盡最大可能不影響正常醫療服務。

國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，當前需要特別關注病毒的變異、重症和死亡的情況，嚴防出現醫療資源擠兌等問題。