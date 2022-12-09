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香港疫情攀高 確診者隔離縮為5天

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
專家建議，香港可以將入境「0+3」措施，果斷放寬至「0+0」。（法新社）
專家建議，香港可以將入境「0+3」措施，果斷放寬至「0+0」。（法新社）

香港新冠病毒確診個案創近月新高，港府宣布不放寬口罩令和社交距離措施，但確診者隔離期可縮短至五日。港大學者提出，香港有條件推「0+0」。

香港8日公布疫情，新增新冠病毒確診個案逾1.4萬例，創近月新高。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去一周平均每日確診數字較前一周上升大約25.5%，升幅主要由本地感染個案導致，輸入個案維持平穩。全球越來流行的BQ.1.1及XBB變異病毒株，都開始在香港出現。

港府醫務衛生局副局長李夏茵宣布，現行社交距離措施，將維持至12月28日，情況許可之下，會進一步復常。自9日凌晨零時起，新冠確診者如在第四和第五日連續兩日快速檢測陰性，隔離日數可以由現時的七日縮減至五日；而密切接觸者無論有否接種疫苗，檢疫日數亦可縮減至五日。

李夏茵還說，由海外和台灣抵港人士，繼續需要在抵達當日和到港後第二日做核酸檢測，但每日做快測的規定由七日減至五日。

香港大學生物醫學學院教授金冬雁認為，香港與大陸通關的問題，雖然香港不掌握決定權，但如果條件許可，可以將入境「0+3」措施，果斷放寬至「0+0」，以向大陸做出樣板。香港已具體實施「0+0」的條件，做法亦絕非「躺平」。

新冠肺炎

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