上海取消餐館核酸檢測要求 輕症可採居家隔離

上海市官方今天下午宣布，密閉娛樂場所、餐飲服務場所不再查驗核酸檢測陰性證明；具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離，新制自9日上午9時起實施。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室8日下午2時召開記者會，發布上述優化調整疫情防控相關措施。

上海市政府官方帳號「上海發布」發布相關內容，在陽性感染者隔離方式和部分場所防疫要求上做出調整。

在優化調整陽性感染者隔離方式方面，實施科學分類收治，具備居家隔離條件的無症狀感染者、輕型病例一般採取居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。

居家隔離期間加強健康監測，隔離第6、7天連續2次核酸檢測Ct值≥35解除隔離，病情加重者及時轉定點醫院治療。目前正在集中隔離收治的無症狀感染者和輕型病例，可自願選擇繼續集中隔離收治，也可申請居家隔離；符合居家隔離條件者，由居住地所在區負責閉環接回。

在部分場所防疫要求調整上，密閉娛樂場所、餐飲服務場所不再查驗核酸檢測陰性證明。

據澎湃新聞報導，上海市疫情防控工作領導小組辦公室副主任鄔驚雷表示，除了養老機構、兒童福利機構、醫療機構、學校（含托幼機構）等有特殊防疫要求的場所外，9日起密閉娛樂場所、餐飲服務場所不再查驗核酸檢測陰性證明；繼續保留常態化核酸檢測採樣點，提供免費檢測服務。

鄔驚雷指出，即日起，符合居家隔離條件的密切接觸者，由「5天集中隔離醫學觀察+3天居家隔離醫學觀察」調整為「5天居家隔離醫學觀察」，也可自願選擇集中隔離。

他說，9日起，具備居家隔離條件的無症狀感染者、輕型病例可以選擇居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治，已要求各區各單位加強居家隔離人員生活、就醫、用藥等服務保障，及時回應群眾關切。

鄔驚雷強調，上海市不再按行政區域展開全員核酸檢測，除了高風險崗位從業人員和高風險區外，其他人員原則上「願檢盡檢」，對7天內無核酸檢測紀錄人員不再賦黃碼。