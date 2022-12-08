混管檢測異常大增 北京人如今「聞核酸色變」

北京染疫人數近3週來快速攀升，導致10人混1管的核酸檢測異常數量大增，導致許多北京人如今「聞核酸色變」，除非聚餐或進公司需要才做核酸，或是湧向1人1管的醫院做檢測。

在「聞核酸色變」的氣氛下，北京市政府7日晚間配合優化防疫新10條宣布，餐飲店堂食（內用）仍需48小時核酸檢驗報告，便引起市民強烈抱怨，認為上班都不用查驗核酸證明了，去外面吃飯、喝咖啡卻還要冒著被感染的風險做核酸，太沒道理。

核酸檢測能在中國大行其道，除了投入大量人力及資源，憑藉的是全球罕見的10人混1管「十混一」檢測法，將10個人的採樣融合在同一根試管，以取得10倍的檢測速度。若發現異常，再針對這10個人進行1人1管的「 單管」檢測，找出真正的感染者。但這種檢測方式，卻被中國民眾戲稱為「株連九卒（9人）」的「連坐法」。

然而，北京市11月下半月染疫人數快速上升，「十混一」試管異常的數量大幅增加，導致越來越多的民眾被「株連」，不但檢測結果直到第2天都無法明朗，還將接到社區居委會通知「不得外出」，等待防疫人員上門做「單管」核酸複測。複測前並先自行快篩，並將結果回報居委會。

受「株連」人數大增影響，加上中國防疫政策鬆綁，越來越多的場合不再查驗核酸，且市內核酸檢測站已裁撤約1/3，導致越來越多的北京人轉變態度，視做核酸為畏途。進入12月，北京市不少居委會幹部甚至在微信群組中公開表示，「核酸能不做就不做了吧」，理由是「減少感染風險」及「混管異常機率」。

就記者觀察及北京市民反映，在全市核酸檢測站先裁撤後恢復、數量約剩全盛時期約2/3，以及搭乘大眾運輸工具不再查驗核酸報告的情況下，本週以來的排隊檢測人潮有減少之勢。而仍排隊檢測的民眾則表示，還是要進商店或市場買菜、買日用品，或是上班進公司，都還要查驗48小時核酸陰性證明，只好硬著頭皮做核酸。

相形之下，原本人潮稀少的醫院附設核酸檢測站，由於多半採取1人1管的「單管」檢測，被北京民眾認為是相對「放心」的檢測方式，且已取消收費，導致近日來排隊人數逆勢激增。但因為檢測前要先透過機器排隊取號批價，再排隊接受檢測，等於要排兩次隊，反而增加感染風險。

中國官方昨天發布優化防疫新10條後，各地也陸續發布自己的配合措施。其中，北京市要求進入餐飲店堂食仍需要48小時核酸陰性證明，除引起不少北京民眾抱怨，餐飲業者也感到無奈。有業者表示，由於中國防疫開始鬆綁，不少民眾擔心被感染不敢外出，若再要求民眾冒著感染風險做核酸，生意一樣好不了。