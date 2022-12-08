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COVID-19回歸乙類乙管 中國專家：條件趨成熟

中央社／ 台北8日電
中國工程院院士張伯禮。（天津大學網站）
中國工程院院士張伯禮。（天津大學網站）

中國推出防疫新10條進一步鬆綁限制，COVID-19回歸「乙類乙管」呼聲起，中國工程院院士張伯禮表示，條件日趨成熟應適時調整；另專家說明，降級將有助醫療機構回到正常醫療服務。

中國7日公布防疫新十條，大幅放寬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫規定。陸媒「科技日報」今天報導，專家表示Omicron變異病毒雖然傳染性變強，但毒力變弱，病死率已大大降低，98%以上的感染者屬於無症狀及輕症患者，不適宜再延續目前的甲級管理的模式。

對此，張伯禮表示，在全球流行近3年後，隨著病毒的不斷變異，其致病力逐漸減弱趨勢明顯，例如本輪疫情廣州市累計報告本土感染者超過16萬例，但無症狀感染者占感染者總數約9成，重症、危重症僅4例，無死亡病例。

他說，從病毒及疾病特點看，當下延續甲級管理的必要條件已經明顯逐漸減少，回歸乙類管理的條件日趨成熟。如此可將大量醫療資源從方艙醫院釋出，回歸正常診療中，且將精力放在重點人群上。

張伯禮說，「冬天已然來到，春天不遠了，何況來年還是早春」，但也強調，降級管控的舉措是疫情防控的重大調整，應堅持穩中求進、走小步不停步，適時有序作出調整。

根據中國傳染病防治法規，甲類傳染病是指發病率高，治療延誤時引起病死率高，在人間傳播速度快，可能危及社會安全，流行時需要採取強制性隔離、疫區封鎖或交通衛生檢疫等措施。

乙類傳染病則指發病率較高引起高病死率，但傳播能力有限，對社會造成一定危害，需要採取計劃性疫苗接種，進行義務性、公眾性檢查與治療，對傳染源或對傳播環節進行系統控制等社會性控制工程的傳染病。

另「第一財經」訪問南開大學醫藥衛生法研究中心主任宋華琳表示，根據傳染病防治法規定，對於乙類傳染病病人而言，只需要「根據病情採取必要的治療和控制傳播措施」即可，但至於具體取怎樣的措施，需交由專業部門基於知識的判斷，不過降級有助於醫療機構進一步回歸正常醫療服務。

2020年1月，中國政府基於當時對新冠肺炎的病原學、流行病學、臨床特徵等方面的認識，經國務院批准，由國家衛健委公告，將新冠肺炎納入法定傳染病「乙類」項目，但提級採取「甲類」傳染病的預防、控制措施 。

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