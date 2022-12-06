北京放寬防疫規定…南京理工大又現抗議 不想「成為第二個富士康」

北京市12月6日發布新的新冠檢測規定，減少核酸檢測頻率。按照新規，進入商超、商務樓宇及各類公共場所，可不查驗核酸檢測陰性證明，只需掃碼；進入社區，不查驗核酸檢測陰性證明，常住居民可不掃碼；進入網咖、棋牌室、桑拿洗浴等密閉場所以及餐飲（堂食）、室內健身等場所、幼兒園和中小學、養老院、醫院住院部等場所，須掃碼並查驗48小時核酸檢測陰性證明。另外北京市各區繼續提供社會面免費核酸檢測服務。

上個月底，北京、上海、南京等多個城市發生了反政府清零政策的街頭抗議，是習近平執政以來中國大陸最大的一次民眾示威活動。此後當局一方面加強了城市社區和網路管控，另一方面陸續釋放了放鬆防疫政策的信號。一些城市開始宣布更為寬鬆的防疫規定，各地抗議浪潮已幾近平息。

反封校：不要做第二個富士康

不過本周南京又傳出校園抗議的畫面。周二在社交媒體上發布的影片和法新社的定位核查顯示，周一（12月5日）晚上南京理工大學的一群學生高喊著要求離開校園。一名該校大三學生對法新社證實確有抗議發生，此前一天，學校宣布因發現一例陽性感染，將封校至少5天。

在網路影片中，可以看到人群與校方代表爭論，並高呼學校領導下台。有人高喊不要讓校園「成為第二個富士康」。其它片段顯示，一輛警車抵達現場，校方官員向學生承諾將把他們的訴求匯總起來。

據路透社報導，中國政府最早將於本周三公布「新十條」防疫規定，進一步放鬆對民眾生活和經濟活動的限制。儘管如此，北京和重慶等主要城市的通勤交通量仍大大低於疫情之前的水平。很多人因擔心感染而寧願留在家中，尤其是老年人。他們中相當一部分尚未完整接種疫苗以及加強針。有專家警告，如果解封過於倉促，中國的新冠死亡人數有可能突破100萬。

專家：Omicron可比流感

近日來，中國疾控官員一再向公眾傳遞新冠病毒風險已降低的信息。周二（12月6日）央視報導，北京呼吸道疾病研究所所長童朝暉將目前的Omicro變異株與2009年全球流感相比，「作為臨床醫生的角度來看，現在的Omicro和那會兒的流感比，它導致肺炎或者重症、危重症的比例比流感還低」。

路透社此前報導，中國對新冠的防控級別可能降低，從目前按照甲類傳染病防控降回到乙類。新華社周一發表時評《優化防控措施 樹立抗疫自信》稱，「最困難的時期已經走過，Omicro病毒致病力在減弱，我們的應對能力在增強」。評論還提到中國的醫療衛生和疾控體系經受住了考驗，「實現了全人群疫苗完全接種率超過90%」。

野村證券的分析顯示，現在中國大陸處於嚴格封控狀態下的地區，其GDP相當於全國總量的19.3%左右，低於上周一的25.1%，也是10月以來首次下降。有分析人士預測，明年中國可能會比預期更早地重新開放經濟並取消邊境管制，一些分析甚至認為中國會在春季完全開放。

但咨詢公司Oliver Wyman周二公布在中國對4000名消費者進行的一項問卷調查顯示，即使邊境馬上重新開放，一半以上的受訪者表示會推遲出國旅行，首要原因是擔心感染新冠。

（路透社、法新社）

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