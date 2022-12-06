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中國擺脫清零陷兩難 公衛專家：未來數週是關鍵

中央社／ 台北6日電
一名男子在北京的冠狀病毒檢測點進行常規咽拭子檢查。美聯社
一名男子在北京的冠狀病毒檢測點進行常規咽拭子檢查。美聯社

公衛專家黃嚴忠在紐約時報撰文，指中國如何擺脫「清零」陷兩難，老人疫苗接種率低，放鬆措施可能有62萬人死亡，不放鬆則一線地方政府面臨越來越大的公眾和財政壓力，而未來數週是關鍵。

美國外交關係委員會全球衛生高級研究員及美國西東大學（Seton Hall University）外交與國際關係學院教授黃嚴忠4日在紐約時報撰文，指中國領導人正處於危險的兩難境地，一方面他們對消滅疫情的執著使中國避免了大規模死亡，但另一方面付出高昂代價，造成嚴重的社會和經濟困境，引發上週末中國爆發了幾十年來最大規模反政府抗議活動。

黃嚴忠說，中國國家主席習近平提倡嚴厲的「清零」政策已無以為繼，並面臨著艱難的選擇，放鬆可能導致大規模死亡，但堅持下去可能會將中國社會推向崩潰。

他解釋，這源於中國一開始阻截病毒蔓延，感染率保持在極低水平，民眾因沒接觸病毒而不能產生免疫力。

2020年底中國啟動疫苗接種，但中國自行研發的疫苗有效性相對較低，又未允許進口外國疫苗。同時，低感染人數給民眾製造了虛假的安全感，使老人沒有動力接種疫苗，目前不足一半的80歲及以上老人有接種加強劑。

黃嚴忠說，如果1/4的中國人在政府放鬆防疫措施後首6個月內被感染（這一比例與美國和歐洲的Omicron疫情一致），中國最終可能會有3.63億人感染，約62萬人死亡，每天有3.2萬人住進重症病房，並可能引發社會和政治危機，3年來的抗疫將付諸東流。

不過，黃嚴忠又說，過去一週中國每天新增病例一度達創紀錄的數萬例，已追蹤或隔離數百萬密切接觸者，在北京為安置這類病例而建造的臨時設施已經滿了80%。

根據政府數據，絕大多數病例是無症狀，地方政府正面臨越來越大的公眾和財政壓力，要求放鬆措施。如果缺乏北京中央的明確指引，可能會因重新開放而引發混亂和更多人感染。

黃嚴忠表示，遏制疫情很大程度依賴公眾對官方的認同，但上週的抗議活動顯示，公眾的耐心與支持正迅速消失。

黃嚴忠建議，中國領導人必須緊急換檔，而不是在「清零」政策投入更多資金。中國應迅速增加民眾可接種更有效疫苗的途徑，包括引入外國疫苗，以及抗病毒藥物，並發起全國性疫苗接種運動。

當局也應將住院限制在最嚴重病例，減少醫療壓力；摒棄習近平之前提及的抗擊疫情「人民戰爭」論調，轉而考慮COVID-19可能只是上呼吸道感染的現實。

他說，接下來的幾週將是關鍵時刻，而鑒於習近平對「清零」的深入政治投資，這些變化都必須謹慎進行。

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