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中國傳放寬防疫 路透：最快12月7日宣布10項新措施

中央社／ 香港5日綜合外電報導
路透引述知情人士報導，中國將在未來數天公布進一步放寬防疫措施。（取材自新華網）
路透引述知情人士報導，中國將在未來數天公布進一步放寬防疫措施。（取材自新華網）

兩名知情人士告訴路透社，中國政府可能最快在7日宣布10項放寬防疫的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新管理措施，以補充11月公布的20項防疫優化措施。

路透社報導，不具名的消息人士今天還提到，中國可能最快於明年1月將COVID-19的管理級別，從現行最高級別的甲類傳染病降級到較不嚴格的乙類傳染病。

中國國家衛生健康委員會沒有立即回覆路透社尋求置評的傳真。

中國副總理孫春蘭上週表示，隨著Omicron病毒株的致病力減弱，加上疫苗接種普及，還有防控經驗的累積，中國疫情防控也面臨新形勢新任務。

此後，許多中國大城市開始解除廣泛封鎖措施，減少定期PCR核酸檢測，在地鐵站和公園等公共場所，也不再查驗核酸檢測陰性證明。

新冠肺炎

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