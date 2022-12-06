中國核酸檢測亂象 耗國庫、傷民心

近期，中國頻現核酸檢測亂象，不只擾亂疫情防控、困擾民眾生活，還透支政府信用。在核酸亂象中，廣西地級市柳州「出圈」了，這個不開展大規模核酸的城市，折射出「大家想看到一個模範生」的心願。

疫情肆虐近三年，中國人的生活與「核酸」兩個字密不可分，但在各國紛解封之際，中國的核酸檢測亂象卻達高峰，讓民眾難以再忍。

新民周刊報導，身陷核酸檢測造假爭議的，不只「核子基因」，還有不少企業。據上交所官網披露，翌聖生物尚有相關事項需要進一步核查，被取消發行上市申請的審議。該公司成為滬深交易所從嚴審核「核酸檢測企業上市」後，首家被取消上市申請審議的公司。而據不完全統計，滬深北交所涉及新冠核酸檢測業務的IPO公司共計13家。

檢測公司紛上市 民不滿

不少網友認為，核酸檢測公司上市是說不通的。中國多地雖見防疫鬆綁，但民眾生活仍受疫情困擾，其他許多領域的企業經營大受影響。在此情況下，倘若核酸檢測公司一家家成功上市、股東套現割韭菜，輿論將難以接受。

疫情防控近三年來，核酸檢測作為判斷是否染疫的「金標準」，是遏制疫情擴散的重要環節之一，也是很多人日常生活的一部分；但隨著檢測造假、不準確等問題頻被曝光，百姓對第三方檢測機構的資質准入和質量控制產生質疑。

今年以來，已查處11起核酸檢測違規案件。最近一起是由一則網上瘋傳的視頻而踢爆，該視頻疑似是在某核酸檢測機構內部會議上拍攝，有人教授如何偽造核酸證明，如何應付流調，及如何為方艙醫院拉「客戶」。視頻發生地石家莊市長安區高營鎮政府某工作人員表示，事發後，當地警方已就此檢查，「人帶走了，正在審」。

三大原因 逐利腐敗浮現

北京大學法學院教授、衛生法學專家孫東東認為，第三方核酸檢測機構亂象背後有三大深層原因值得思考：

一是存在利益相關方。第三方檢測機構的出現其實是醫療體制改革的必然，本身是件好事。但是，有的核酸檢測公司在巨大的利潤誘惑下，過度逐利，甚至出現個別部門與核酸公司行貪污腐敗之事。

其次是地方執行部門「一刀切」。新冠疫情爆發以來，有些地方執行把核酸作為唯一標準，搞「一刀切」，一有陽性就全員核酸，封控社區，停工停產，也為一些不法檢測公司創造利益尋租機會。

第三是違法成本太低。地方監管層面並沒有對核酸機構的違法現象予以嚴肅處理，多是警告、罰款、採取強制措施，「吊銷執照」的情況都很少，較低的違法成本助長某些核酸檢測公司的氣焰。

孫東東認為，要真正杜絕核酸造假等不法行為，就要從多層面加強監管：一是程序監管，二是技術監管，三是財務監管，四是增強企業社會責任感，重視老百姓的市場口碑和服務評價。

孫東東表示，回顧核酸檢測發展歷程可看出，核酸檢測政策已到該調整的時候了。武漢大學醫學部基礎醫學院病毒學研究所教授楊占秋也說，目前在疫情剛爆發或流行的地區，迅速開展全員核酸，有助控制病毒傳播，但一周做一~二次就行，沒必要天天做。

此外，國務院聯防聯控機制重申將對出具虛假檢測報告等嚴重違法行為的核酸檢測機構依法依規予以嚴肅處理，無疑向外界釋放了積極的治理信號，「在核酸檢測領域建立『國家隊』勢在必行。

呼喊國家隊 注入公信力

報導指出，人民需要一支「國家隊」，守好國人的健康關，守好國家安全關，為核酸檢測隊伍注入正能量，注入公信力。

但讓公立醫院大量承擔核酸檢測，勉為其難。過去一段時間，全中國各地醫院任勞任怨，哪裡疫情嚴重，他們就奔向哪裡，做出了巨大貢獻。面對疫情長期性，這種「頭疼醫頭」的臨時措施，已很難應對。同時，擠兌了原本就捉襟見肘的醫療資源，給陽性及其他病人的及時救治造成壓力。

據估算，中國今年6月至12月的核酸檢測總價將超460億人民幣（約65.5億美元），用這筆錢購買設備和培訓，綽綽有餘。長遠來看，還能節約更多資金，何樂而不為？

當然，轉變過程期間應當做好兩件事：監管和透明。與此同時，當局還要持續研究優化科學精準防控手段，盡量避免「勞民傷財」的全民核酸，在保障疫情防控的前提下，最大限度減少核酸檢測量。這樣才能防杜核酸檢測亂象，不再耗國庫、傷民心。

柳州出圈背後 疫下盼看到模範生

曾因螺螄粉而被廣為人知的廣西地級市柳州，近日又一次刷屏。這次，柳州被稱作「病毒繞著走的城市」。柳州出圈背後，被分析是疫情下大家特別希望看到一個模範生。

中新周刊報導，除無症狀感染者外，柳州市近3年累計確診病例為24例。網友調侃這是一座「病毒繞著走的城市」，甚至有人將之歸結為「螺螄粉的功勞」。

只在醫院做核酸 是真的

而更讓網友關注的是，有報導稱柳州是全中國少有不開展大規模核酸、只在醫院做核酸的城市。對此，柳州市衛健委相關工作人員回應稱，「一直以來柳州市的疫情屬較平穩狀態，沒做過較大規模的全員核酸篩查。」

柳州疫情防控指揮部一位工作人員也證實，當地面向公眾開放的核酸檢測點，都是以醫院和社區衛生院為主。不過，柳州也並非沒有醫院或疾控中心以外的核酸檢測機構。

「你敢相信要不是因為坐火車需要核酸證明，我都未做過核酸檢測。」一位柳州網友在微博上如是說。鑑於與很多城市強烈反差，有網友將柳州形容為「疫情下的烏托邦」。

事實上，在柳州並不是沒有過全員核酸檢測的經歷。據了解，柳州最近一次較為嚴重的疫情影響是在今年10月17日，當天柳州市新增本土無症狀感染者兩例。受此影響，柳州市多所學校、幼兒園發布通知停課，柳州市人民醫院也一度暫停普通門診及自費核酸檢測採樣服務。

柳州疫情平穩是否與核酸採集相關呢？一位流行病學專家表示，單純從數字來看的話，二者之間沒有直接的邏輯關係。他說，通常意義上，一個地方的疫情形勢，除了與當地的疫情防控成效有關，也與當地的經濟活躍度、人口流動性正相關。

有分析認為，此番柳州因疫情防控再次「出圈」，一方面與柳州疫情相對平穩有關，另一方面也與社會期待，以及多地核酸檢測亂象引發輿論強烈關注有關。

中國人民大學公共管理學院教授馬亮表示，柳州之所以成為大家關注的網紅城市，與整個社會對防疫的期待有關。他說，「大家其實特別希望看到一個模範生，或者說一個榜樣城市，讓更多地方可以效仿和複製。」

其他城市 也可向前一步

「柳州屬於西部地區，經濟發展水平相對不高，如果柳州都能做到，那其他城市是不是也能做到？」馬亮說。在他看來，在防疫方面，很多城市完全可以「再向前一步」。

值得注意的是，疫情發生以來，雖然國家層面和各地都在重拳打擊，但核酸檢測的亂象頻出，這也被認為是柳州此次「出圈」的原因之一。在馬亮看來，柳州「只在醫院做核酸」的做法受到關注，他說，相對來講，人們更相信醫院和疾控中心會嚴格按照相應的標準去進行核酸檢測；而企業的逐利性，會使檢測出現一些風險。

在香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁看來，柳州所謂「病毒繞著走」的現象值得進行總結，「現在有這麼一個『麻雀』，應該好好『解剖』，搞明白應該怎麼更好地運用核酸檢測這個法寶。」