陸最快明宣布封控減碼 傳計畫下月調降新冠傳染病防控等級

知情人士指出，大陸許多城市的疫情封控措施開始「減碼」，當局正準備逐步放鬆管控。路透報導，大陸當局最快可能在7日宣布十條新的新冠防控措施，作為11月公布的優化防疫「20條」的補充措施。此外，據傳當局計劃最快在明年1月將新冠肺炎的傳染病防控等級，從「乙類甲管」下調至「乙類乙管」。

大陸金融市場昨（5）日大受激勵，匯市方面，在岸人民幣兌美元5日升破7關口，收盤大漲819點至6.9561元，創9月13日以來新高。股市方面，滬綜指收漲1.8%至3,211.81點，盤中並觸及9月15日以來新高。

人民幣對美元昨日開盤一舉升破「7」整數大關，這是自9月以來的三個月高點。法人機構分析認為，短期關注人民幣匯率是否能有效站穩6字頭，若能守住則還有進一步升值空間。

嘉盛集團資深分析師Joe Perry表示，近期人民幣波動性將保持在高位，如果美元繼續走弱，不排除人民幣對美元匯率將測試6.8至6.9區間的可能性。

12月以來，大陸多地相繼推出地方性的優化調整措施。目前，北京、上海、廣州、深圳、重慶、天津、成都、鄭州、杭州、大連等大城市的公共交通和一些公共場所，都已不再查驗核酸檢測。深圳並要求全市社區小區、辦公場所、餐飲商超及各類公共場所，不再查驗核酸檢測陰性證明。

北京、廣州、鄭州等地近期強調「復工復產」。受疫情及新進員工抗爭干擾的鴻海鄭州廠迎來積極消息，知情人士表示，iPhone產能有望在12月底至1月初恢復全線生產。

瑞銀中國首席經濟學家汪濤在報告中預計，12月中旬將召開的中央經濟工作會議，可能會強調加強支持經濟成長，並承認Omicron毒性更為溫和，進一步淡化動態清零防控目標，並重申「科學、精準」的疫情防控措施，防疫限制將進一步鬆綁，「疫情政策變化時間，可能比我們原先預期的2023年3月要早一些」。

汪濤並表示，大陸當局將加強總經政策的支持，以進一步支撐房地產、就業及消費。大陸政府將延續積極的財政政策和支持性的貨幣和信貸政策立場。

高盛的報告則指出：「儘管我們仍然維持明年4月重新開放的基線預測，但大陸當局提前而有管理的退出防疫控制的機率增加。」