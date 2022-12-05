保定多人發燒卻無新增病例 感染未通報非特例

中國COVID-19疫情防控正處於轉變期，但對於感染者可能暴增卻無明確統一的因應做法。外傳河北省保定市疫情擴散，許多人發燒但在家吃藥，沒有正式通報。根據衛健委，保定4日無新增病例。

「保定疫情」在社群平台微博上成了熱搜，一些當地人紛紛寫下自己的「抗疫日記」，也有網友形容：「陽的滿街跑，陰的茍在家，沒人敢去飯店、酒店，一家子一家子的感染發燒，…都陽了，又不做核酸，當然沒有統計數字了。」

微博帳號「李秀梅」發文說，保定疫情「沒那麼可怕，也沒那麼不可怕」，陽性後報備社區得到的回覆是居家、不會被拉去方艙；「全靠自覺，有少部分人隨處亂竄也是真的」；此外，快遞員陽性者多，快遞停發；因為陽性病例太多，不少人還在居家辦公。

據一些保定居民表示，商場陸續恢復營業，藥店也在經營，生活保障沒有問題，只是有些人怕感染不敢出門。

環球時報前總編輯胡錫進今天就保定疫情發文，表示自己4日電話採訪了3個彼此無關的保定人，得知這3個家庭都有發燒症狀，他們多以抗原（快篩）自測，保定市的生活供應沒什麼問題，可以網購，快遞給送。

上述受訪的家庭中，有一人說，「網上有很多治療新冠的指導，他們一家就按照那些指導來操作了，反正知道這個病能扛過去」。此外，他們也描述自己的症狀，像是比普通感冒難受等。

胡錫進說，做完採訪後，他的印象是，保定的發燒者還是比較多的，但是很多感染者只在家裡做快篩，「沒有得到確診，或者自己根本不上報，從而使得正式通報的保定感染數字比較低」，這些日子都是個位數。

他還說，「其實這種情況目前在全國很多地方都已出現，越來越多的人不測核酸，只是有了症狀後自己在家裡測抗原，但因為怕麻煩，並不上報，一些地方的政府也不再有動力摸清疫情底數，所以不少地方報告的感染數字不同程度低於實際數字」。

根據今天的官方通報，4日，保定無新增本土COVID-19確診病例，無新增本土無症狀感染病例，現有確診者為7人。至2021年底，保定的常住人口為919.5萬人。

11月底，在多地爆發民眾對嚴格清零政策的抗議活動後，中國官方開始在防疫政策上轉向，越來越多場所和大眾運輸不再要求出示核酸檢測報告，不再進行大規模的核酸檢測。外界認為，接下來中國的感染者數量應該會直線上升，其中更應該注意的是重症患者及死亡數量。