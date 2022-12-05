中國多地再放松防疫措施 布林肯支持中國民眾反防控

北京自本周一（12月5日）起，公交、地鐵運營企業在核驗健康信息時，不得拒絕無48小時核酸陰性證明的乘客乘車。根據新浪新聞，上海也公布進入到公園，景區等室外公共場所，不再查驗核酸陰性證明。杭州、重慶等多地通告，本周一起不再展開常態化核酸檢測。

中國自幾天前逐步放寬防疫管制，一些城市陸續宣布放松隔離、病毒檢測等規定。北京地方當局上周末取消了購買感冒藥物登記制度，該制度旨在防止民眾服藥以掩蓋新冠病毒感染。從本周一起，在引燃近期中國各地抗議浪潮的新疆首府烏魯木齊，也重新開放商場、集市、餐館等公共場所，從而結束連續幾個月的封控措施。

中國《第一財經》等媒體報導，12月4日山東更進一步明確取消強制“落地檢”，交通場站、港口碼頭、高速卡口等場所不再實施強制性核酸檢測，但繼續提供“願檢盡檢”服務。而居民進入公園、景區、服務區等公共場所，乘坐地鐵、公交、出租車等公共交通工具，也無需查驗健康碼和核酸檢測陰性證明。若要通過互聯網平台或至藥店購買藥品，也不再需要實名登記。

根據中國官媒中新網報道，中國國家衛健委昨日（12月4日）通報，3日新增本土死亡病例2例，山東和四川各1例。官方數據顯示，3日中國內地新增本土感染者31601例(確診+無症狀者)，日增本土感染人數連續11天超過3萬例，但連續6天下降。

世衛組織對中國放寬措施表示歡迎。世衛組織突發衛生事件主任邁克爾·瑞安（Michael Ryan）在上周五表示，世衛組織很高興看到中國“調整其當前策略”。

在新浪微博上，與放松防疫政策相關的消息，比如南京公交不再查驗核酸，普通食品常規出門無需戴N95等新聞登上熱搜。

一些防疫措施被取消的同時，中國的安全機構已迅速采取行動，防止發生民眾集會，加強網絡審查。烏魯木齊11月24日的一場火災引燃了全國20多個城市民眾上街抗議中國當局嚴苛的動態清零防疫策略。全國各地的示威浪潮被認為是習近平掌權以來規模最大的一次。

美國國務卿布林肯昨日（12月4日）表示，他支持在中國反對防控措施的抗議活動。接受CNN連線采訪時他表示：“無論是在中國，伊朗還是在世界任何一個地方，我們支持各地民眾的權利，支持他們和平集會和言論自由權。” 他還補充說，將在明年初訪問中國時把該問題提到議程。

（路透社等）

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