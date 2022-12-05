中國19城搭地鐵不查核酸 網友指優化措施做半套

中國各地近期逐漸鬆綁嚴苛的防疫措施，至少19城宣布乘坐地鐵不再查驗核酸檢測陰性證明；不過網友表示進商場及大樓辦公室還是要核酸證明，指優化防疫措施僅做半套。

澎湃新聞今天報導，乘坐地鐵不再查驗核酸檢測陰性證明，正成為近期多地優化防疫政策的重要舉措之一。

從12月2日開始，成都、天津、北京、重慶、深圳、南昌、昆明、哈爾濱、上海（除11號線昆山段）、武漢、鄭州、杭州、寧波、溫州、嘉興、紹興、金華、台州、大連均宣布了地鐵不再查驗核酸檢測陰性證明。

報導指出，上海一位張先生表示，上午8點半左右他使用metro大都會刷碼進站，他的二維碼下方顯示3天內未有核酸結果，綠碼，成功進站。

而新京報報導，在北京方面，今早高峰時段，多條地鐵線路的客流量已經有所回升，一些轉乘站甚至一度出現了排隊的現象，不過很快就恢復了正常。不少乘客選擇戴上N95口罩，甚至有人還戴了拋棄式手套。

不過中國民眾對新規仍有意見，其中在上海方面，旅客進入地鐵站雖不必核酸證明，但仍必須掃場所碼、實名登錄、持綠碼入站。有網友表示當前進小區及大樓辦公室還是要核酸證明，嘆措施僅做半套。

另一位網友表示，辦公樓地下室與上海地鐵相連，地下室有2家商店被視為商場，要進入須有48小時的核酸陰性證明，可是先前只要看72小時就能直接從地下室上樓，這是放寬嗎？

有北京的網友則說，各大商場和公司單位也仍要看核酸結果，大家難道是要搭地鐵溜一圈嗎？政策不統一還是難行。

中國多地11月下旬掀起反封控抗議的「白紙運動」後，中央除表示要嚴肅追責地方隨意封控，也聲稱Omicron病毒「致病性減弱」，國家疫情防控面臨「新形勢新任務」，各地開始鬆綁防控措施。