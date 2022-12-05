上海地鐵不查核酸檢測證明 仍要實名制綠碼入站

上海市疫情防控工作領導小組辦公室宣布5日零時起，搭乘地鐵、公車等公共交通工具不再查驗核酸檢測證明，旅客進入地鐵站則仍必須掃場所碼、實名登錄、持綠碼入站。

新制5日零時起適用，實際走訪地鐵站，旅客仍被要求掃實名制場所碼始得進站；有旅客提出「為啥我今天坐地鐵還需要查驗場所碼」疑問。

上海市政府官方帳號「上海發布」回應，申通地鐵集團說明，乘客進入地鐵站仍須體溫正常（小於37.3度），隨申碼為綠碼，因此必須透過掃描場所碼或隨申碼、乘車碼等方式亮出綠碼通行，配合測量體溫、全程佩戴口罩。

「掃碼」這個動作代表以實名制進入某個公共場所，同時記錄進入的時間；綠碼則佐證了持有人身體狀況健康良好、未有確診者接觸風險。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室昨天公布優化調整COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控相關措施，5日零時起，乘坐軌道交通、公車、輪渡等上海市內公共交通工具，不再查驗核酸檢測陰性證明；全市公園、景區等室外公共場所，也不再查驗核酸檢測陰性證明。

民眾認為，這項放寬對於生活影響不大，因為進入辦公廳舍工作，仍需要查驗核酸檢測結果；前往商場、餐廳必須持有48小時內核酸檢測陰性證明，生活還是綁著核酸檢測。

目前進入上海市餐飲服務（含酒吧）、購物中心（含百貨店）、超市賣場、菜市場、美容美髮、洗（足）浴等商業場所的消費者，必須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

「上海發布」5日發布疫情概況。4日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例41例、新增本土無症狀感染者524名，其中4例確診病例、7名無症狀感染者在隔離管控以外的社會面發現。新增境外移入確診病例5例和境外移入無症狀感染者57名。