中國各地鬆動防疫政策 近期不會全面放開

在引燃近期中國各地抗議浪潮的新疆首府烏魯木齊，當局宣布將從12月5日起重新開放商場、集市、餐館等公共場所，從而結束連續幾個月的封控措施。

烏魯木齊11月24日的一場火災引燃了全國20多個城市民眾上街抗議中國當局嚴苛的動態清零防疫策略。社交媒體用戶指責說，烏魯木齊的防疫封控對消防隊趕赴現場救火造成了阻礙，也影響了受害者及時逃生，從而放大了傷亡。當地政府則否認這一點。全國各地的示威浪潮被認為是習近平掌權以來規模最大的一次。

本周末則並沒有發生大規模的示威抗議活動。一星期前示威者集中的北京亮馬橋以及上海烏魯木齊中路地帶，當局則明顯加強了警力部署。

與此同時，中國當局正逐步放寬防疫管制，許多城市陸續宣布放鬆隔離、病毒檢測等規定。負責防疫工作的副總理孫春蘭公開表示，新冠病毒現在的致病能力正在減弱。此外，據一名在場的歐盟官員向路透社披露，中國國家主席習近平12月1日與歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)在北京會晤時表示，如今在中國流行的主要是奧密克戎，之前的德爾塔毒株更致命，而奧密克戎的致命性較低。該名官員認為，習近平將奧密克戎與德爾塔的致命性作比較，意味著中國可能將放鬆封控，「如同我們在部分地區已經看到的那樣」。

除了烏魯木齊，曾經在今年春天封控兩個多月的上海市也在12月4日宣布，次日起，民眾稱作公共交通時不再需要出示病毒檢測陰性證明。同一天，廣西首府南寧市也宣布了同樣的措施。

在北京，地方當局取消了購買感冒藥物登記制度，該制度旨在防止民眾服藥以掩蓋新冠病毒感染。北京各區政府近日還陸續宣布，病毒檢測呈陽性的人也可選擇居家隔離。

路透社從內部知情人士處獲得的消息稱，接下來中國當局還會宣布在全國範圍內放寬檢測要求，並允許感染者和密切接觸者在一定條件下選擇居家隔離。

中國老年人接種率東亞墊底

根據中國國家衛健委12月4日發布的最新數字，此前一天全國新增感染病例降低至31824起，新增死亡病例兩起。疫情數字走低也有可能與各地降低了檢測力度有關。

習近平堅持了近三年的清零防疫策略已經對中國經濟產生了破壞性影響，全球產業鏈也被擾亂。北京方面則辯稱，動態清零策略是拯救生命、防止醫療系統過載的必要措施。

和西方發達國家相比，中國的人均醫療資源明顯偏低。同時，中國老年人群中過低的新冠疫苗接種率也對放鬆防疫管制構成了阻礙。根據中國政府11月底發布的數據，全國60歲以上老年人完成兩針接種的比例為86%，加強針接種率約為68%。但是80歲以上老年人兩針接種率僅為66%，加強針接種率更是只有40%，在東亞各國中墊底。作為對比，德國60歲以上老年人加強針接種率已經超過85%。

根據歐盟官員的說法，習近平與米歇爾會晤時也曾提到，中國的疫苗接種率相當高，但老年群體除外，這對防疫構成了挑戰。

全面放開不早於明年3月

有鑑於此，分析人士不認為中國會在明年3月前全面開放。投資銀行高盛就在12月4日的一份簡報中指出，盡管不少地方已經放寬了防疫政策，但是這並不能被認為是中國當局已經摒棄動態清零；「我們認為這是中國政府正在為全面放寬做准備的明確證據，與此同時他們正試圖將防疫措施的社會成本與經濟代價降到最低。」高盛認為，這些准備措施將持續好幾個月，並且會遇到不少挑戰。

不少醫學研究者已經對中國如果全面放開防疫措施，將會有多少人死於新冠進行了分析。就在今年11月，廣西疾控中心主任醫師卓家同上個月在《上海預防醫學》雜志上發表論文指出，如果參照香港今年的疫情發展，中國內地在放開防疫規定的情況下，可能面臨200萬人死於新冠。根據他的預測，感染新冠病毒的人數將會激增至超過2.33億。

今年5月，由中國和美國研究人員共同在專業雜志《自然-醫學》（Nature Medicine）上發表的文章稱，如果中國放棄「清零」政策、同時又不采取其它保障措施比如加強疫苗接種和改善治療條件，那麼將有超過150萬人因感染新冠而死亡。根據他們的預測，參照全球收集的數據，在上述情況下，感染高峰時期對重症監護病房的需求將會超過現有容量的15倍。不過，這些專家也指出，如果能夠在疫苗接種方面有所突破，那麼這個150萬的死亡數字有望得到明顯減少。

中國國務院已經在11月29日表示，接下來的工作重點將是努力提升老年人接種率。

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