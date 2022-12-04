快訊

戴順澤宮帽9度奪冠 挪威好手伊登今赴彰化還願

聽新聞
test
0:00 / 0:00

撤除核酸檢測點引民怨 北京急轉彎重新恢復

中央社／ 北京4日電
中國防疫措施鬆綁後，北京市1週以來大舉撤除社會面核酸檢測站，造成民眾大排長龍怨氣沖天後，今天起又迅速恢復這些檢測站，試圖平息彌漫全市的強大民怨。圖／法新社
中國防疫措施鬆綁後，北京市1週以來大舉撤除社會面核酸檢測站，造成民眾大排長龍怨氣沖天後，今天起又迅速恢復這些檢測站，試圖平息彌漫全市的強大民怨。圖／法新社

中國防疫措施鬆綁後，北京市1週以來大舉撤除社會面核酸檢測站，造成民眾大排長龍怨氣沖天後，今天起又迅速恢復這些檢測站，試圖平息彌漫全市的強大民怨。

事實上，石家莊、廣州先前也因貿然撤除社會面核酸檢測點，引發民眾強烈抱怨。而北京市此舉則步入了上述兩地的後塵。

11月下旬以來，原本在北京遍布街頭的社會面核酸檢測站，不是關閉停業，就是縮短檢測時間。取而代之的是遷往各社區內、僅供在地居民檢測的非社會面檢測站，且縮短檢測時間，當時已引起不少上班族的抱怨。

約自12月1日起，僅存的社會面檢測站及不少社區檢測站不但也被關閉，不少空置的檢測亭更被機具吊離原址，一度成為中國網路的熱門梗圖。但這也讓許多北京人赫然發現，身旁15分鐘步行範圍內居然已經沒有一座核酸檢測亭。

許多北京民眾反映，2至3日這兩天，他們急著在市內尋找還開門的核酸檢測點。有人因此強行進入其他社區做核酸，與保全人員及居民發生衝突。許多人則是轉往別的行政區，湧向少數還開門的檢測點。更有人排隊超過了2小時，卻被告知檢測時間已過，留下大批錯愕且憤怒的向隅民眾。

北京民眾普遍指出，儘管公車、地鐵、醫院不再查驗核酸陰性證明，但眾多的如辦公樓、大型商場、一般商店、公園等地仍須查驗核酸陰性證明，驟然撤除核酸檢測站完全脫離實際，反而讓民眾對防疫鬆綁產生質疑。

在強大民怨下，北京各居委會昨晚至今早陸續通知住戶，原被撤除的核酸檢測點重新開放，同時撤消1週來設置在社區內的檢測點，排隊潮才告紓解。

新冠肺炎 北京

延伸閱讀

「非必要不做核酸」 中國1億人受惠 網友稱核酸日子將結束

美國情報總監：沒跡象顯示北京助俄羅斯侵烏

台南官田樂活銀齡藝起來 創菱染手作、演出性平音樂劇

中國防控漸鬆 專家：降低致病率重於清零

相關新聞

準備對抗擴散的病毒 北京連花清瘟與退燒感冒藥賣光

北京市市場監管局昨天（3日）宣布，市民通過互聯網平台或本市藥店購買退燒、止咳、抗感染、治療咽乾咽痛等「四類藥品」不再需要...

上海跟進 宣布搭公共交通不再查驗核酸證明

大陸各地放寬防疫措施，繼北京後，上海今天下午也宣布，自明天（5日）起，搭乘市內公共交通不再查驗核酸檢測陰性證明。

撤除核酸檢測點引民怨 北京急轉彎重新恢復

中國防疫措施鬆綁後，北京市1週以來大舉撤除社會面核酸檢測站，造成民眾大排長龍怨氣沖天後，今天起又迅速恢復這些檢測站，試圖...

中國床位不足、接種停滯 鬆綁恐現死亡潮

中國「動態清零」防疫政策已難以為繼，但華爾街日報指出，北京當局錯失了時機，未能做好更充分準備應對疫情暴發。紐約時報也報導...

「非必要不做核酸」 中國1億人受惠 網友稱核酸日子將結束

中國多地出現反封控的白紙運動後，愈來愈多地方開始倡導「非必要不做核酸」，涉及廣州、重慶與珠海等地，新政策料將惠及超過1億...

山東防疫再出招！濟南所有公廁嚴格掃碼 並查核酸證明

大陸各地相繼放寬核酸檢測要求之際，山東濟南卻提出，所有公廁要嚴格執行掃碼如廁制度，並查驗核酸檢測證明。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。