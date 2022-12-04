中國防疫鬆綁 保守派人士群起攻之

中國防疫措施鬆綁，但保守派連日發動輿論攻勢反對解封，指防疫鬆綁是「西方和資本家陰謀」，稍一放鬆恐如「洪水滔天」。還主張政府要軍管核酸企業，進行「國有化改造」。

中國一旦比照世界各國與COVID-19病毒共存，可能造成的死亡人數除被保守派大作文章外，也受到中國各界注意。綜合學界評估，屆時中國因疫死亡人數恐在150萬至200萬人之譜。

香港明報報導，曾撰文將中國官方出手監管網企稱為「深刻的革命」引發爭議的李光滿，3日在毛左大本營「崑崙策網」發表文章，指冬季Omicron變種病毒傳播力極強，如今距春節不到2個月，加上春運因素，最容易引起社會混亂、醫療設施擁擠甚至崩潰。

李光滿說，中國社會對疫情出現過於樂觀的情緒，調整當前疫情防控政策要「慎之又慎」，稍一放鬆就可能如「洪水滔天」。此外，鑑於中國國內連續出現多起核酸檢驗結果作假事件，國家應對核酸企業「實施軍管，進行國有化改造」。

「崑崙策研究院」研究員尹國明更發文宣稱，「你以為放開之後，經濟就好轉了，生意就好做了？幼稚。放開之後，到處是感染的人群，誰會沒事冒著感染的威脅去下館子」？

北京航空航天大學戰略問題研究中心教授張文木也撰文說，核酸檢測是「最後的屏障」，是當前疫情攻擊下中國「守住人民生命安全的底線」，「與供銷合作社是一個道理，它是對付資本進攻的最後屏障」。這條底線一旦破防，後果不堪設想。

深圳市南山區警員池哲經營的新浪微博帳號「深圳小天」也發文聲稱，指美國專家呼籲中國放開防疫，是想把他們的疫苗引入中國。「現在說要加強自我防護，戴口罩手套，已經在網上被罵了。不知道發展下去，會不會像美國前年一樣，戴口罩上街、坐地鐵被打呢」？

至於中國一旦全面與病毒共存可能產生的死亡人數，德國之聲（Deutsche Welle）報導，廣西疾控中心主任醫師卓家同11月發表論文指出，若以香港今年疫情發展推估，中國可能會有200萬人因疫死亡，總感染人數則可能激增至2.33億人以上。

而由中國和美國研究人員5月在自然醫學（Nature Medicine）雜誌發表的文章指出，如果中國放棄「清零」政策，且不採取諸如加強疫苗接種和改善治療條件等措施，恐有超過150萬人因染疫而死亡。若能在疫苗接種方面有所突破，這一數字可望明顯減少。