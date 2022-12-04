中國防控漸鬆 專家：降低致病率重於清零

中國3日新增本土病例3萬1601例，反封控白紙運動示威後多地逐漸鬆綁防控；專家認為走出疫情關鍵，不在於清零，而是降低致病率，籲加強疫苗接種。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，3日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共3萬1824例（含確診與無症狀感染者），本土新增病例3萬1601例、境外移入223例。

另3日新增2例死亡，分別為山東及四川各1例，均為本土病例。

其中新增本土確診4168例，包括廣東1868例、北京708例、重慶260例、四川188例、浙江150例等；另本土無症狀感染2萬7433例，主要為重慶5112例、廣東4785例、山西2628例、北京2486例、黑龍江1031例、四川925例等。

3日中國新增本土疫情（含確診與無症狀感染者）以廣東6653例、重慶5372例及北京3194例居多。

多地近期出現反封控示威的「白紙運動」後，中國中大型城市防疫鬆綁日趨明顯；美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）2日表示，「白紙運動」抗爭逐漸緩和下來，但已發揮效果，北京當局也進一步鬆綁採檢與隔離規定。

目前包括北京、廣州、重慶、珠海等地相繼呼籲民眾「非必要不做核酸」，並持續撤除檢測站；同時，北京原本關閉的部分大型商場也陸續恢復營業。

從中央到專家目前都有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒威脅性減弱的發聲，國務院副總理孫春蘭上周在國家衛健委和專家座談時，表態病毒已經減弱，防疫工作面臨新形勢。

另北京大學國家發展研究院教授姚洋、北京大學國家發展研究院副院長黃益平、復旦大學經濟學院院長張軍、攜程集團董事局主席梁建章、如是金融研究院院長管清友與中國民營經濟研究會副會長任澤平等6位知名經濟學家3日聯名呼籲當局把開放經濟活動放在優先位置，統一全國防疫標準，向各界傳遞把發展放在首要任務的明確訊號，讓社會經濟生活回歸正軌。

此外，復旦大學附屬華山醫院教授張文宏3日表示，走出疫情的關鍵，在於對脆弱人群的保護，建立免疫屏障。未來對新冠病毒流行的控制，可能不在於清零，而是將病毒的致病率降到非常低的水準。

張文宏曾表示，疫苗加強針對老年人的保護尤為重要，醫療資源須為老年人與脆弱群體做好準備。他建議在接種第三針加強針時，選擇異源接種。另外，他也呼籲未來展開第四針疫苗接種。