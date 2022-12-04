山東防疫再出招！濟南所有公廁嚴格掃碼 並查核酸證明

大陸各地相繼放寬核酸檢測要求之際，山東濟南卻提出，所有公廁要嚴格執行掃碼如廁制度，並查驗核酸檢測證明。

濟南市政府周六（3日）舉行防疫記者會，市城市管理局黨組副書記何繼文表示，為給廣大市民提供乾淨的如廁環境，結合疫情防控要求，濟南出台了《濟南市公廁疫情防控工作指引》，以確保市民如廁環境安全。

當中規定，要嚴格落實掃碼如廁制度，所有公廁嚴格執行「場所碼」掃碼如廁制度，查驗核酸檢測證明。出入口增設語音播放設備，引導市民規範掃碼、正確配套口罩，嚴防交叉感染。

並要全面實施精細化管護措施，為減少疫情對市民生活及出行的影響，所有公共衛生間堅持應開盡開。早、中、晚3次對內外設施進行全面消毒消殺；對人員密集時段採取「即髒即掃、巡迴作業、跟踪消殺」措施。另外，一線清潔人員要進行「一日一檢測」。

相關做法引發網民議論：「別的地方坐公交地鐵都不需要核酸了」、「顯然有人不希望疫情結束」、「非必要不尿尿，非必要不拉臭」、「是擔心有人在公廁裡用餐導致傳播嗎？」、「官僚主義形式主義都這麼猖狂嗎？」

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文章授權轉載自《香港01》