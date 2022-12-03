防疫措施鬆綁…陸若「全面放開」恐有多少人死亡？專家給數據

中國在加快放鬆防疫措施的步伐，北京居民對於政府取消新冠病毒測試點表示歡呼，而深圳則不再要求人們在乘坐交通工具或者出入公共場所時出示核酸檢測陰性的證明。

儘管近日來中國單日新增感染病例數量不斷地刷新紀錄，一些城市仍然放鬆了在核酸檢測和隔離方面的規定。路透社指出，中國希望讓自己的「動態清零」防疫政策更具有針對性。

在社交媒體上，不少人分享了關於北京等地放鬆防疫措施的內容。其中一段顯示工人用起重機將核酸檢測設備搬到卡車上的影片廣為傳播。居住在北京的作家高瑜也發推文表示，自己居住的住宅樓已經解封，負責站崗的「大白」防疫人員也撤走了。

對「全面解封」既期待又擔憂

路透社指出，面對嚴格的「清零」防疫政策開始逐漸鬆動，民眾的心情是寬慰和擔憂交織，因為全面解封可能帶來的健康後果和對醫療體系的影響尚未可知。

不少醫學研究者已經對中國如果全面放開防疫措施，將會有多少人死於新冠肺炎進行了分析。其中大多數專家都認為，疫苗接種率相對較低和缺乏群體免疫力，是中國面對新冠病毒最主要的弱點。

對於「全面放開」可能造成的死亡人數，存在各種不同的估計。廣西疾控中心主任醫師卓家同上個月在《上海預防醫學》雜誌上發表論文指出，如果參照香港今年的疫情發展，中國在放開防疫規定的情況下，可能面臨200萬人死於新冠肺炎。根據他的預測，感染新冠病毒的人數將會激增至超過2.33億。

今年5月，由中國和美國研究人員共同在專業雜誌《自然-醫學》（Nature Medicine）上發表的文章，如果中國放棄「清零」政策，同時又不採取其它保障措施比如加強疫苗接種和改善治療條件，那麼將有超過150萬人因感染新冠而死亡。

根據他們的預測，參照全球收集的數據，在上述情況下，感染高峰時期對重症監護的需求將會超過現有容量的15倍。不過，這些專家也指出，如果能夠在疫苗接種方面有所突破，那麼這個150萬的死亡數字有望得到明顯減少。

（路透社等）

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