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廣州專家：Omicron毒性甚至比感冒低 無需恐慌

中央社／ 北京3日電

廣州多名醫學專家昨天對COVID-19疫情發表看法指出，廣州這波本土疫情中，Omicron變種病毒引起的症狀「大部分都很輕」，毒性與「季節性感冒」類似甚至更低，民眾無需恐慌。

廣州是中國這波本土疫情最嚴重的城市，但也是本週以來最先鬆綁防疫政策的中國城市之一。當地專家集體發聲指不需再擔心Omicron，被認為是中國轉變防疫政策的象徵。

廣州廣播電視台報導，廣州醫科大學黨委書記、中國國家感染病臨床重點專科負責人唐小平表示，現在COVID-19病毒的毒性已經進化到「季節性流感的水平」，有些甚至「比季節性流感毒力還低」。

唐小平指出，這波疫情超過90%都是無症狀感染者，在方艙醫院也無需太多治療干預，輕症患者的治療都是按普通感冒的治療手段處理即可，不需要特殊治療，「自己就恢復了」，平均住院時間一般10天左右就足夠。因此民眾「不要太恐慌」。

廣州中醫藥大學副校長、廣東省中醫院院長張忠德也認為，廣州這波本土疫情的感染者，症狀跟平時的普通流感非常相似，主要也是上呼吸道感染，涉及到下呼吸道的症狀不多，所以症狀可以說是「像流感一樣，而且比一些重症流感還要輕」。

至於現在的COVID-19能不能稱為「流感」，張忠德說，目前還不能，它仍然是新冠（COVID-19）病毒，只是症狀相似而已，這是兩個概念。

在中國COVID-19疫苗還無法為3歲以下嬰幼兒接種下，廣州市婦女兒童醫療中心兒內科兼感染性疾病科主任徐翼認為，兒童感染的臨床症狀比較輕，一般發燒過程比較短，一般3到5天就能很快地恢復，主要症狀還是發熱、咳嗽、乏力及腹瀉、嘔吐，症狀甚至比成人更輕。

至於民眾關注的「長新冠」、「腦霧」等COVID-19後遺症，廣州醫科大學附屬廣州市第八醫院醫師鄧西龍表示，院方對2020年疫情爆發初期染疫的100多名湖北籍病人，進行1至2年的長期跟蹤隨訪發現，各種症狀約在3個月就會有不同程度的緩解。即使是重症，病人返家後積極進行康復鍛練，後遺症「也很容易緩解」。

鄧西龍表示，到了Omicron，重症「基本上就沒有了」。院方對染疫康復者進行出院後3個月的隨訪，並未發現有明顯的後遺症。部分人雖提到沒什麼力氣、睡眠不好或焦慮，更多是主觀症狀，不一定與病毒導致的器官性病變相關，可能與「社會心理因素」有關。

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