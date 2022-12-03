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中國防疫鬆綁！多地大眾運輸不再查核酸、方艙清零

中央社／ 北京3日電
天津、北京宣布，即日及5日起公交、地鐵不再查驗核酸陰性證明。圖為上海市黃浦區盧灣體育場臨時核酸檢測點。 中國新聞社
天津、北京宣布，即日及5日起公交、地鐵不再查驗核酸陰性證明。圖為上海市黃浦區盧灣體育場臨時核酸檢測點。 中國新聞社

中國防疫鬆綁加速。天津、北京昨天宣布，即日及5日起公交、地鐵不再查驗核酸陰性證明；北京市內連社區的核酸檢測點也陸續撤除；其他省區則傳出「方艙清零」讓隔離人員返家。

此外，北京市各地2日陸續接獲口頭通知，除上述的公交、地鐵，以及1日即宣布不查驗核酸的醫院外，各大超市、賣場及辦公樓今天起也不再查驗核酸。這些場所都只查驗「健康碼」，憑綠碼即可進入。

上述一連串訊息幾乎集中在2日中午以後至晚間發布，來得十分迅速，讓不少中國民眾感到驚訝。而晚間一張北京市核酸檢測亭被機具吊離、並註明2022年12月2日的照片，更成為中國網路的熱門梗圖，被認為是核酸時代宣告結束。

除北京外，有中國網友發出一張攝自高鐵杭州東站的照片，並指他正排隊準備查驗健康碼及核酸訊息時，車站人員突然宣布「不用核驗了，所有人全部可以離開」，在場旅客卻一度難以置信，一遍遍向站方確認無誤後，「大家都開始跑起來出火車站，那是自由的腳步」，成為熱傳截圖，也引發許多網友探詢「那我們這兒呢」？

2日有不少北京市民反映，許多設在社區內的核酸檢測點，突然都不見「大白」（防疫人員）現身，讓排隊檢測者久等。之後居委會才臨時宣布「政策有變」，檢測人員今天「不來做核酸了」，引起議論紛紛。不少人詢問「是不是以後不做核酸了」？有的居委會則坦率回答，日常病毒檢測將逐漸轉變為抗原（快篩）檢測。

此外，北京及一些外省市有更多的社區居委會2日向住戶傳達，今後經核酸或抗原檢測為陽性者，可申請居家隔離，由居委會安裝電子鎖。同時，樓棟內若有人確診也僅封控其住所，不再採取全棟或「十字花」封控，盼其他住戶「不排擠、不侮辱」。這一作法，形同宣布不再將COVID-19陽性病例強制帶往方艙隔離。

同在2日晚間，中國網路先後疑為河北石家莊一處方艙的短片，畫面中所有隔離者攜帶著行李排起長隊，準備陸續離開方艙。而拍攝者更表示，現場人員指「接獲上級最新消息，所有人全部集合，今（2日）晚12點方艙清零」。

另一張網路截圖則顯示，甘肅蘭州蘭西醫院方艙接獲5點新任務指示。其中包括：方艙「只出不進」；陽性病例日後「不再集中隔離」；方艙隔離者出院時可以由自用車輛接回。另2點未經官方證實者，則是COVID-19「按乙類（傳染病）管理」及「管好重症」。

北京市政府2日的例行防疫記者會宣布，自5日首班車起，全市公車、地鐵在核驗手機健康訊息時，不得拒絕無48小時核酸陰性證明的乘客乘車。而在1日，北京市才宣布全市醫院不得拒絕無48小時核酸陰性證明。這些作法形同宣布上述場所都不再查驗核酸檢測報告，只查健康碼是否為綠碼。

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