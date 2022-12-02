中國防疫鬆綁？ 地方執法分歧無所適從

中國部分地區的防疫措施近來雖陸續鬆綁，但同時出現防疫人員強闖民宅施暴，以及如廣州民眾大量湧向醫院自費做核酸等情況，凸顯地方對防疫調整仍有分歧，顯得無所適從。

COVID-19疫情在中國相對嚴重的首都北京，這兩天已有不少社區陸續解除封控，許多居委會更明白宣布「有需要再做核酸檢測，沒需要就不做」，一改以往強制做法。

同時，北京與疫情更嚴重的廣州，已有不少社區允許染疫孕婦及老人居家隔離，甚至默許其它感染者也居家隔離。這些舉措雖引發分歧看法，但都被認為是防疫放鬆的訊號。

儘管如此，近日中國多地卻出現「大白」（中國民眾對身著白色防護服人員的稱呼）闖入民宅強拉隔離不成而施暴的案例。其中被公開者，至少包括被認為防疫措施尚稱及格的浙江省會杭州市，以及屬縣級城市的湖南省瀏陽市。

鳳凰網報導，杭州市11月30日有2名「大白」強行闖入一處民宅，通知男性屋主被判定為密切接觸者，必須被帶往方艙集中隔離。在屋主堅定拒絕下溝通不成，2名「大白」於是強行動手，試圖將屋主拖離家中，在旁人勸阻下仍未住手，引起中國網友強烈質疑。

稍早，瀏陽市一名小區屋主因為建議不要全區封控，街道辦人員帶著3名警察上門斥責他「不配合防疫」，甚至打他巴掌並攻擊頭部，3名警察卻袖手旁觀，屋主的小孩更抱著他的大腿試圖保護。整個過程被揭露引起更多網友憤慨，要求當地政府處分動粗的街道辦人員。

面對這種暴力行為，杭州市及瀏陽市官方先後發布通報說明。其中，杭州強行拉扯屋主的「大白」被進行批評教育，也向屋主道歉，但屋主也已依規定接受隔離；而瀏陽這名動手的街道辦人員已被停職，市紀委及監委已介入調查處理。

除了暴力強迫行為仍未消弭，河北省石家莊市防疫鬆綁後的亂象也在廣州市重演。廣州市數個行政區本週相繼宣布防疫鬆綁措施，其中荔灣區還宣布恢復學生到校上課，並開放餐廳內用，強調「回歸常態化防疫，」使廣州成為中國防疫鬆綁「跑在前面」的城市。

但有廣州民眾拍攝的影片顯示，在官方宣布鬆綁後，廣州市內滿布的免費核酸檢測站，幾乎被撤消殆盡，但市民搭乘大眾運輸工具及前往各個公共場所，仍須查驗核酸陰性證明。為此，市民只好湧向收費的醫院核酸檢測站，大排長龍且自掏腰包接受檢測。

不少廣州民眾抱怨此舉是「解封不解防」，而且是「半吊子」開放；拍攝影片的民眾更諷刺形容「生意很好啊，隊伍還轉了（醫院）一圈」。更多民眾質疑，這不就和石家莊的情況一模一樣？石家莊最後是什麼下場？大家都說以後就要開放了，但「會不會太早了」？

相形之下，北京不少民眾對部分小區的彈性作法表示肯定，認為「官方總算聽到老百姓的聲音了」，「不能再一刀切了」。但也有部分民眾擔心，把陽性病例留在同一棟大樓裡，還是有增加感染的風險，心裡還是害怕，認為應該要有配套措施才妥當。