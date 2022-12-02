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香港新增9996例確診 官方專家：不必太擔心

中央社／ 香港2日電

香港今天新增9996例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中本土傳播9359例，境外移入637例。

據香港衛生防護中心通報，過去一天本地再有11名確診者死亡。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌向媒體說，香港經歷第五波疫情後，疫苗接種率有所提升，混合免疫保護在社區有較強的防重症屏障，即使昨天確診再次超過萬例，只要醫療系統可能應對，以及重症個案不多，市民就不必太擔心疫情。

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