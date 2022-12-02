張文宏團隊：加強針對老年人保護至關重要

中國要進一步放寬疫情管控，年長者疫苗接種率被視為重要指標。中國醫學專家張文宏團隊近日指出，疫苗加強針對老年人的保護尤為重要，醫療資源須為老年人與脆弱群體做好準備。

據第一財經報導，國家傳染病醫學中心復旦大學附屬華山醫院張文宏教授團隊1日發文指出，全球所有走出疫情的國家，在老齡化人群的保護方面都達成了共識，高齡與有基礎疾病者需要注射疫苗以應對可能的疫情流行。

報導並指，疫苗的廣泛接種是構建群體免疫屏障的最重要組成部分。普遍的疫苗接種與加強針接種，加上及時有效的重症患者救治，將是下階段的工作重點與挑戰。特別是疫苗對脆弱人群的保護，是降低醫療資源擠兌、戰勝疫情的關鍵。

張文宏團隊針對今年3、4月上海發生Omicron流行期間的一項研究發現，2針全程初免或第3針加強免疫相較於未接種疫苗或僅接種一針疫苗的老年人，可降低76%的患者發展為重症。

團隊指出，隨著全球疫苗接種率不斷提升，第3針加強接種與自然感染提供的混合免疫能力提升，都顯著增加了疫苗接種者短期內的中和抗體水準和長期的免疫記憶功能。

張文宏團隊強調，疫苗接種對於預防病毒感染後的重症化具有重要價值，加強針對於脆弱人群的保護，特別是針對老年人的保護尤為重要。

張文宏團隊並指，除了疫苗之外，需對疫情實施控制，避免短期疫情暴發失控。老年人在這段時間要加倍注意保護自己，加強在公眾場所的自我保護；養老院需提前做好保護的準備，醫療資源必須為老年人與脆弱人群提早做好準備，以應對未來將要面對的挑戰。

中國約有90%的人口完全接種了疫苗；但80歲以上群體僅65.8%的人完全接種，只有40%的人打了加強針。

中國國務院11月底發布文件，要求加強60歲以上老年人的COVID-19疫苗接種工作，且要做到「應接盡接」。