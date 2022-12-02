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港人因疫情管控受困廣州 38天後才得返港

中央社／ 香港2日電

名叫Peter的港人向香港媒體投訴中國大陸廣州市的防疫管控，指他在廣州海珠被封鎖了38天，期間大門曾被反鎖，經求助後，前晚（11月30日）與數十名港人最終成功返港。

明報今天在報導中引述Peter說，他於10月從香港到廣州探親，住在海珠鷺江社區，期間廣州COVID-19疫情嚴峻，海珠成為重災區，同月24日一覺醒來，整個社區被劃為臨時管控區。

Peter憶述，管控剛開始，大家都十分配合，每天參加核酸檢測，不料第8天屋苑有人染疫，感染者所住大樓被劃為高風險區，居民不能出門，其他大數則按「臨時管控」管理。

隨後廣州染疫人數急增，醫院和方艙床位不足，屋苑感染者要2至7天才能轉走；待感染者被送走後，大樓其他居民要再封控5至7天，即全部人「陪封」10天以上。

之後，他的住區每隔幾天就有一人染疫，導致封控期不斷延長。由於無法返港，Peter被迫向香港公司辭職。

Peter並表示，他和鄰居都質疑，封控期間，居民足不出戶，卻仍有人染疫，因此懷疑核酸檢測人員「播毒」，但對方否認，居民也苦無證據。

他同時投訴，當局為居民驗核酸「似是為做而做」，因為屋苑一直不解封，就算陰性也不能出行。

他說，疫情爆發後，有關部門的封控期不斷加長，他居住的屋苑有感染者無法轉送，居住大樓的大門更一度被反鎖。

最令Peter沮喪的是，他多次向社區工作人員或政務熱線反映都沒有結果，但有其他屋苑爆發群體事件後，反獲優先處理。

他說，「講道理不聽，鬧事卻能實現訴求，是不是逼大家去做這些事？講得難聽就是欺善怕惡。」有鄰居知道Peter的港人身分，勸他不要出頭維權，以免被扣上「境外勢力」的帽子，令他哭笑不得。

Peter說，他多次申訴無果，最後向香港特別行政區駐廣東辦事處求助，前晚和另外數十名港人終於獲香港工會聯合會安排搭乘大巴回港，而此時他已被封困38天。

就在他快到達深圳時，廣州才宣布「解封」。

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