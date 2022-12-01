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北京、廣州領跑！已有陽性病例居家隔離 不再「一人陽性全棟轉運」

中央社／ 台北1日電
北京商務中心區民眾。 路透社
北京商務中心區民眾。 路透社

儘管中國官方尚未正式公布，據陸媒報導，北京和廣州已經有社區允許感染COVID-19的老人、孕婦與嬰幼兒居家隔離。這與過去「一人陽性、全棟轉運」相比已大不相同。

路透社今天報導引述瞭解內情的兩名消息人士說，中國將容許符合特定條件的COVID-19確診病患在家隔離，這是未來幾天官方即將宣布的補充措施之一。

南方都市報今天報導，在北京市朝陽區的多個社區中，目前存在確診病例居家隔離的情況，居家者多為不適宜轉運至集中隔離點的高齡老人、孕婦或嬰幼兒。

北京朝陽區的一名社區工作人員說，轄區內確診的1名高齡老人和1名孕婦都在家隔離。同時，對確診病例所在的樓棟單元採取「十字花」涉及樓層、住戶進行封控管理，至少隔離「5+3」天，期間所有封控住戶每天需要做快篩。

另有社區工作人員說，在考慮是否轉運確診病例時，患者的身體情況是第一衡量標準，看是否屬於老弱病殘孕等特殊群體，需要所在街道相關疾控部門對病例的居住環境等條件進行研判後做出決策。

第一財經今晚報導，儘管不少人希望染疫後能居家隔離，但是否會因為氣溶膠或樓道排水管傳播增加鄰居染疫風險，進而導致樓棟遲遲無法解封，這也引發許多疑慮。

報導說，不只北京，在廣州也是如此，讓符合特殊要求的無症狀或輕症感染者居家，已部分成為「默認模式」，「無需經過鄰居簽名同意」。

在社群平台微博上，一些IP位置顯示在北京的網友紛紛留言，證實自己所住的社區就在實施「陽性居家」。有網友稱：「根本不是特殊人員居家！是全部陽性都不拉走了！我們小區確診22例，一個都不拉走…，一個小區在不增加其他陽性人員的情況下，還要22個確診全陰了才能解封，這不是開玩笑呢嗎？」

另有網友指出，自己所在的社區不說是哪一家有陽性居隔，但是所有鄰居都表示理解，並且希望以後都居家就行，「大家都不恐慌不歧視」。

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