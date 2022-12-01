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大陸防疫政策改變！陸港股續收高 廣州商場開始迎客

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
廣州多家商場宣布12月1日起憑綠碼即可進出，不再查驗48小時核酸檢測陰性證明。（中新社）
廣州多家商場宣布12月1日起憑綠碼即可進出，不再查驗48小時核酸檢測陰性證明。（中新社）

大陸防疫政策風向改變，多地釋出寬鬆信號，今天A股、港股收盤繼續上漲！日前疫情最嚴重的廣州已解除臨時管控區，部分商家開始迎客，有的商場推出積分兌換iPhone14，任意消費可免費停車三小時的優惠等措施。

中國基金報報導，今天有關疫情防控的熱搜有二則消息，第一則是「專家稱目前無證據表明新冠有後遺症」，有149萬的點擊率；第二則是「奧密克戎致病力已大幅下降」，有147萬點擊率。

第一則消息是廣東中山大學附屬第三醫院感染科教授、廣州市黃埔方艙醫院總領隊崇雨田在接受媒體採訪時，對大家關心的一系列問題作出解答。

他說，當前，新冠感染者在康復出艙後已基本不具備傳染性；即使是復陽，也不太可能傳播病毒，對於社區來說是安全的。

對於全世界都關心的後遺症，崇雨田表示，後遺症在醫學上是有定義的。一些傳染病的患者，在恢復期結束後，某些器官的功能長期未能恢復正常，才會被認為是後遺症」。

對於新冠感染者來說，有的病人的臨床表現可能持續比較長，比如味覺嗅覺喪失、關節痛、記憶力下降、 胸口疼痛、咳嗽等，有的學者把這些稱為「長新冠」，但尚不能將其歸類為「新冠肺炎的後遺症」。目前學界並未確認新冠肺炎有後遺症。至少尚沒有證據表明有後遺症。

新冠感染康復後，還會不會二次感染？崇雨田首先明確，康復者對病毒有抵抗力，在短時間內、對同一種病毒株而言，不會二次感染。

第二則消息是環球時報報導，近日，一項來自大陸國內科研團隊的驗證性研究資料顯示，相較於新冠病毒的原始毒株和隨後出現的其他變異株，奧密克戎變異株的致病力呈現幾何級數下降。

武漢大學病毒學國家重點實驗室主任藍柯表示，實驗結果均可有效表明，相較於新冠病毒原始毒株，新冠病毒奧密克戎變異株的致病力和毒力已經大幅降低。這提示對於奧密克戎不必過於恐慌，對於普通人群而言，在疫苗的保護之下，新冠病毒對人體的危害性已經大不如前。

中國基金報報導稱，包括廣州天河多家商場今天（12月1日）均已宣布：憑健康碼綠碼進出，不再查驗48小時核酸證明。有的商場提出任意消費可以享免費三小時停車。正佳廣場打出的廣告是：「煙火復甦，暖冬重逢，我們等您回『佳』」。

大陸國務院副總理孫春蘭昨晚邀集八位病毒專家舉行座談會，孫春蘭提出，隨著奧密克戎病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，疫情防控面臨新形勢新任務。

廣州今起恢復堂食（內用），麥當勞餐廳開始出現人氣。（中新社）
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新冠肺炎 廣東

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