中央不放地方先行 中國多城市防疫自主微鬆綁

中國尚未做出全國統一的疫情管制鬆綁，然而在中央接連推出優化防疫措施與指示，並表示追究地方隨意封控責任後，中國多地都出現自主放鬆跡象，包含放寬居家隔離認定、解除臨時管控區等。

在全球多數國家都已經選擇與病毒共存，開放國境並回歸日常生活，中國仍採取極為嚴格的防疫措施。近日更因為各種不合理與層層加碼的防疫手段，加上烏魯木齊大火造成死傷，引爆民怨，白紙運動蔓延多地，觸動當局敏感神經。

據中國新聞周刊報導，雖然中央尚未做出全國一致的防疫鬆綁指示，然而在外在情勢變化與「防疫新形勢」之下，多地方政府陸續自主放寬，調整防控規範。有些城市宣布允許符合條件者居家隔離；有些城市則宣布解除疫情防控臨時管控區，恢復正常交通運輸。

報導指出，這波疫情重災區之一的廣州市，官方於11月30日下午陸續宣布解除臨時管控區域。

根據當天的疫情新聞發布會，目前廣州市各區正進一步優化防控措施，包括科學精準劃定高風險區、精準進行流行病學調查、核酸檢測，並做好密切接觸者的隔離管理等。

會中強調，符合解封條件的地區要及時解封，封控管理要「快封快解，應解盡解」。

在此之前，廣州市因為本土疫情嚴峻，10月下旬實施嚴格封控以來，已發生多起市民群起衝破警方封鎖線與防疫護欄的抗爭事件。其中疫情嚴重的海珠區，數度發生激烈抗爭，並有嚴重警民衝突。

報導引述香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁表示，以29日的資料為例，對廣州這樣千萬級人口的大城市而言，68例的社會面感染風險很小。因此廣州疫情整體走向可控，有條件實現解除管控。

於此同時，廣州、北京等地對於一些密切接觸者或陽性感染者中的特殊人群允許居家隔離。雖然目前已知的案例數不多，卻也被解讀為地方逐步放寬相關防疫措施。

廣州、重慶、鄭州等3個疫情嚴重城市則於11月底陸續宣布，明定無疫情風險或沒有外出需求的地區及個人，可不參加全員核酸檢測，以減少群聚感染風險。

金冬雁說，現在的關鍵是要先提升老年人群的疫苗接種率，至少保證都打過3劑，如此一來便可以大幅減少老年人群感染後的重症和死亡率。「在提高老年人群疫苗接種水準的前提下，防疫措施就可以進一步優化。比如把新冠納入門診，有症狀的去醫院治療，無症狀的居家自行恢復。」