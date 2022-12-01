「清零沙皇」改口 中國防疫政策轉向？

中國國務院副總理孫春蘭週三（11月30日）在國家衛生健康委召開座談會指出，「隨著奧密克戎病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，我國疫情防控面臨新形勢新任務」。

根據會後發表的聲明，孫春蘭沒有使用 「動態清零」一詞，前一天的簡報會上，包括國家衛生委員會在內的機構官員也沒有使用這個詞，而是鼓勵老年人接種疫苗，被認為是北京改變「動態清零」的可能跡象。

彭博社認為，孫的講話似乎是中國官方首次公開承認病毒不再那麼嚴重，表明中國終於開始考慮放棄「清零」。彭博社也引用消息人士指出，中國在重新開放的壓力下，即將推出第四種新冠疫苗。

負責中國醫療衛生工作的孫春蘭是成為中國強硬防疫的代名詞，中國網路上流傳，只要「老太太」出現在爆發疫情的城市，當地就會實施嚴格封鎖，像是最初爆發疫情的武漢，和疫情失控的上海，以及海南等地在硬封鎖前都有她的訪視足跡。

雖然外界用孫春蘭的話來解讀北京防疫方向有可能改變，但中國要放棄清零還面臨兩個問題：

1.老人疫苗接種率低

美聯社11月30日報導，中國老人疫苗接種率低是結束清零的最大障礙之一。記者會上，中央衛生官員沒有說明推動老人接種疫苗需要多長時間，有衛生專家和經濟學家認為，「清零」會持續到2023年中期，甚至可能晚到2024年。

凱投宏觀首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）說：「中國現在還沒有能力從『清零』政策轉向與病毒共存， 「衛生保健能力非常薄弱。」

美聯社報導，雖然中國政府想要鼓勵60歲以上的人接種疫苗，但許多人因安全疑慮拒絕接種疫苗，加上他們認為中國病例很少，感染風險很低。北京宣布將派出流動疫苗接種單位，以接觸那些不能離開家的70多歲和80多歲的人。

中國官方數據顯示，每10個中國人中有9個已經接種了疫苗，60歲以上的人中有86%接種了疫苗，但80歲以上的人中只有66%接種了一針，而40%接受了加強針。

相比之下，根據美國疾病控制和預防中心的數據，93%的65歲及以上的美國人已經接種了三劑疫苗，另有95%的人至少接種了一針。

而在疫苗使用上，根據美聯社，中國主要使用國內開發商生產的疫苗，包括國藥和科興，但中國國內檢討國產疫苗成效聲音不斷。雖然一家中國公司在2020年買下了德國BioNTech公司發明的mRNA疫苗分銷權，但一直沒有批准施打。

2.醫療資源不足

中國國家傳染病醫學中心主任張文宏11月18日在第六屆海南國際健康產業博覽會上說，中國「有能力最終馴服新冠病毒」，強調中國的診斷、治療和疫苗已經達到了「非常高的水平」，然而，中國規模小、工作量大的醫療保健系統，特別是在貧窮、人口眾多的農村，如果感染率隨著限制的放鬆而急劇上升，可能會被淹沒。

根據世界衛生組織的數據，中國每人擁有4.3張醫院床位，只有較貧窮鄰國蒙古的平均8張床位的一半。日本有13張，韓國有12.5張。

（彭博社、美聯社）

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