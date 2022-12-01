抗議奏效？ 廣州示威衝突後放寬防疫管控

中國多地連日爆發反封控抗議之後，南方城市廣州多個地區週三（11月30日）下午宣布放鬆防疫管制措施。根據中共廣東省委機關報《南方日報》，有11區陸續發布通告稱要「優化完善疫情防控措施」。

據該報報導，廣州從化區宣布解除部分區域臨時管控措施並全區恢復線下教學。此外，《第一財經》報導，從化區也宣布全區網吧、娛樂場所、電影院等密閉半密閉場所即刻恢復營業，餐飲經營單位恢復堂食，恢復各鎮街墟日。

前一天，廣州包括從化區在內的11個地區才剛剛宣布暫停堂食，政策在短短一天之內翻轉變化。

荔灣區則宣布，即日起解除全區全部臨時管控區；天河區宣布，不得隨意擴大高風險區範圍、密切接觸者甄別範圍、核酸檢測範圍；即時解除多個街道的臨時管控區的管控措施。

至於29日傳出爆發警民衝突的海珠區，則宣布科學精準劃定風險區，符合居家隔離條件的密切接觸者實施居家隔離；全區全域（除高風險區外）按低風險區管理。

根據法新社核實的現場目擊者和社交媒體上的影片，海珠區29日深夜至30日凌晨爆發了示威者與警察之間的衝突。

社交媒體上發布的影片顯示，身著防疫服裝的安保人員肩並肩排成隊伍，在透明防暴盾牌的掩護下，沿著南方城市海珠區的一條街道前進，周圍的玻璃被砸碎。影片中可以聽到人們的尖叫和喊叫聲，地面上散落著橙色和藍色的路障。影片顯示人們向警察投擲物品，後來近10人雙手被綁住帶走。

一名陳姓當地居民30日告訴法新社，他看到大約100名警察聚集在海珠區後窖村，並在29日晚上逮捕了至少3名男子。

根據社交媒體的帖子，廣州部分大學生表示，他們在30日當天，一夜之間被迫離開宿舍，因為在校園示威之後，全國越來越多的大學命令學生回家。

廣州擁有超過1500萬居民，擁有180多萬人口的海珠區是當地疫情的重災區。自10月下旬以來，海珠區的大片地區一直處於封鎖狀態。11月，曾有示威者突破該市的路障，以抗議封控限制。

過去幾天，中國的反封控示威活動已演變成對領導層的公開抗議。作為回應，中國當局在主要城市大量增加了警力，29日在首都北京和上海的街道上，據報出現了數百輛巡邏車和警察。

（法新社、《南方日報》、《第一財經》）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】