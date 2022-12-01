亞洲最大宿舍樓住了萬名女學生 爆疫按下暫停鍵

被封控在一棟住著1萬多人的女生宿舍裡，物質和自由雖不盡如人意，卻有意外驚喜。有人和舍友換得一罐可樂獲得心靈上的平靜，因為「我知道，我的念想有了」。

對外經濟貿易大學（簡稱貿大）兩名學生11月15日核酸檢測新冠陽性。當晚，這個位於北京朝陽區的「211工程」重點建設高校，三年來首次被按下「暫停鍵」。品鑑每日餐食、拍寫真、停課洗澡、以物換物…校內被稱為亞洲最大單體宿舍樓的女生宿舍「虹遠樓」也開啟了別樣的宿舍生活。

染疫封樓只進不出

「虹遠樓只進不出了。」15日晚上8時多，消息在貿大學生微信群裡流傳。北京青年報報導，貿大大三學生于遲(化名)當時在寧遠樓上晚課，她迅速在外賣訂單裡下了五桶紅燒牛肉麵、五桶老壇酸菜牛肉麵、兩份海底撈自熱飯，還有自熱鍋和若干小雞爪，再託朋友幫買七瓶礦泉水。

于遲知道，回宿舍後，短期內是出不來了。此時，貿大的操場上已經空空蕩蕩，餐車停業、外賣自選櫃的物品全部售罄，物美超市和好鄰居排起了長長的隊伍，很多情侶在學校南門處擁抱、惜別，帶著紅藍閃燈的安保車在人群中一閃一閃。

貿大官方消息顯示，在得知兩名學生核酸檢測結果呈陽性後，該校以快制快，於15日晚8時30分，迅速召開疫情防控工作會議、立即啟動應急預案，有序開展風險管控、校內流調、環境消殺和後勤保障等各項工作，全力守護全體師生員工身體健康。

公開資料顯示，貿大虹遠樓是亞洲最大的單體宿舍樓，總面積為9萬餘平方米，共有12層，其中地上10層，地下2層，每層220個房間，可容納本科生和研究生約1萬人，全校各年級的女生均在此居住，因此這棟宿舍樓也被稱為「亞洲一號公主樓」。

回字形的虹遠樓是座「網紅」宿舍樓，樓內設施一應俱全，包括弱電、電話、網絡、供暖、洗浴、飲水、中水等系統，每層樓都有一個公共浴室、一個吹風間、一個開水房、兩個洗衣間、兩個活動室，以及若干盥洗室。該宿舍樓的設計還曾獲北京市建築結構長城盃獎。

一日三餐 按時投餵

16日早上6時多，虹遠樓許多女生還在睡夢中，「大白」就把早餐送到了房間門口，這得益於貿大校方的精心組織。凌晨2時半開始，學校已停止堂食的食堂內燈火通明，後勤保障隊伍調度物資，一日三餐，按時由教師志願者分裝餐食，清晨化身「大白外賣員」，將餐食送到了每個宿舍門口「投餵」同學們。

于遲清楚地記得，16日早上的早餐有一袋零食香酥餅乾、一根雞肉腸、一個滷蛋、一瓶八寶粥和一盒牛奶。兩頓正餐是盒飯，午餐有雞腿、晚餐有大蝦，餐後還有不同的水果。于遲說：「物資很齊全，比我想像的還要全，我看到後挺驚訝的。」

「東西很全的，就是剛開始的餐食不太好吃。」大三學生陳悅(化名)說，16日的餐食並不合自己的口味，也有其他同學反映餐食的一些問題，貿大聽取了學生們的建議，不僅在口味上做出優化，18日開始，部分特別採購的盒飯還明確貼上清真標誌，另外還有素食餐盒可供選擇。

16日晚8時，貿大教師志願者回成月已經40個小時沒合眼了，從夜裡到白天，他們完成了卸早餐+純淨水+午餐+晚餐+水果+配送純淨水+卸早餐等一個個輪迴。教師志願者劉城跟自己的孩子視頻，娃好奇地問怎麼不用送餐機器人；劉城回答，每層樓200多間宿舍住了近1000名學生，要實現快速準確地「投餵」，志願者老師們才是續航能力最強的「送餐機器人」。

報導指出，貿大在虹遠樓的「大白」們都是學校的教職工，專職老師們分餐、分水果、發放防疫物資和生活用品、協助核酸檢測等各種體力活兒之後，還要利用下午僅有的兩小時和晚上9時後的時間進行備課，黨政管理人員則要加班完成本職工作。

老師們給力，同學們也沒閒著。虹遠樓的女生們自發在宿舍門口貼出暖心的話語：「無清真，共五人，大白們辛苦啦！注意防護！」、「老師們辛苦了」、「大白也要好好休息呀」等。如今虹遠樓的女生們聊得最多的是：「今天吃什麼？」，「品鑑」每日餐食成了樂趣之一。

沒有快遞 以物換物

和1萬人一起被管控，陳悅既有安全感，偶爾又感到一絲焦慮，「安全感是因為人多，焦慮也是因為人多，怕再有陽的被拉走」。陳悅是朋友們眼裡的攝影達人，被管控在宿舍後，她把鏡頭對準了舍友，為她們每人拍攝了一套寫真，也緩解著自己的焦慮。「出片後，舍友們都很滿意，我也很開心，也因此發現了她們不一樣的美」。

虹遠樓被管控後，由於快遞和外賣無法進入，原本同學們建的「二手物品群」搖身一變，成了「以物換物群」。辣味泡麵、辣條、魔芋之類的食品成了虹遠樓女生們通過原始的「以物換物」方式所獲得最緊俏的東西，但「大家的零食都不多了」。

18日晚上6時半，清點完貨物的「大白」在同學們的歡呼聲中準備退場。同學們並不整齊地喊著「加油」、「謝謝」、「生日快樂」。一束光從宿舍樓打了出來，照在最後一名「大白」的身上，在虹遠樓如繁星點點的燈光映襯下，這位女老師猶如舞台劇的主角般引人注目，不同樓層還發出熱烈的歡呼聲。

「當時就覺得老師很辛苦，正好她在清點物資，我就想用手電筒照一下。」貿大大二學生李雨(化名)是為大白「追光」的操作者，她也沒有想到會產生舞台劇的效果。「被追光」後，老師們仍不忘職責，向宿舍的方向揮手致意：「謝謝你們，請再堅持一下」。

「所有不辭辛勞、為學生們奔波著的防疫人員的身影，此刻全濃縮在這小小的一束追光中。燈光何時消散無足輕重，我們相信這無形的光會緊緊追隨著他們，直至未來的未來。」對於此事，一名貿大學生在社團公號中寫下了自己的體會。

好想洗澡 竟成煩惱

這次管控中，虹遠樓多名同學比較煩惱的是洗澡問題。

陳悅說：「我們一層有一個淋浴間，但是並不開放，雖然反映過多次，但學校給出的回覆是，澡堂並不符合防疫標準，大家好想洗次澡。」于遲也在自己的微信公號裡吐槽：「五天不能洗澡，我開始羨慕自己的毛巾，它可以被流水洗淨，而我不能」。

而就在這兩天，同學們心中最犯難的這件事得到了解決。24日，虹遠樓內的女生們接到老師的通知：「可以洗澡了」。這天全校停課，課程順延至周六。學校制訂了分批洗澡計畫，宿舍按所在網格單元號依次洗澡，限時15分鐘。

為節省時間，于遲先把頭髮梳順，用浴巾裹好身體，在澡堂外排隊、測體溫、簽到後進澡堂。「熱水沖在身上的時候，好幸福。」于遲說，但她洗第二遍頭時，外面老師就提醒快到時間了，她只好匆匆沖完簽退。但「洗掉了積攢多天的污垢，感覺人一下子就開心」。

報導說，虹遠樓的許多女生現在已不再定鬧鈴，因為早上雷打不動的核酸檢測會「物理」叫醒她們，吃飯也變得更加規律了，每天飯點之前，餐食都會被準點送達宿舍門口。

在貿大的官微中，侯同學表示，自己感受到了貿大的人文關懷，希望大家多一點理解少一些抱怨，「我很喜歡『追風箏的人』中的一句話：『我望著清晨灰濛蒙的天空，為空氣感恩，為光芒感恩，為仍活著感恩』」。