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經濟染疫下季不妙 逾半陸企生產受影響

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導
大陸新冠疫情一再反彈，衝擊大陸經濟，也影響大陸青年就業。中新社
大陸新冠疫情一再反彈，衝擊大陸經濟，也影響大陸青年就業。中新社

大陸新冠疫情反覆，各地時而收緊防疫措施，美國獨立研究機構中國褐皮書國際（China Beige Book International）調查顯示，11月受訪的中國大陸企業有一半以上有員工染疫，已影響生產活動。報告指，大陸各項企業指標均惡化，目前經濟難有起色，尤其是明年第1季可能更糟。

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃也提出警告，防疫措施及房地產低迷拖累，大陸經濟存在下行風險，IMF有可能再度下調大陸經濟增長預測。

中國褐皮書於11月17至27日訪問2,400多家公司，受訪公司中，約53％企業表示11月員工中有染疫病例，是自去年1月以來最高，最新數據相對10月時的24％增加逾一倍。

同時，這些公司11月營收及利潤都有雙位數降幅，工廠生產「顯著放緩」，內需和出口訂單也是如此。該機構並指，11月通常不是疫情高峰期，整個冬天病例可能會繼續上升，後續情況只會更糟。

新冠肺炎

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